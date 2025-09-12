San Marino. Titano Motorsport questo weekend a Misano Adriatico, nel evento collaterale della MotoGP il Dedicato all’ “Arena 58” in ricordo del pilota giapponese Daijiro Kato

Per la Titano Motorsport non solo rally, ma anche tanto divertimento. D’altronde è il concetto base su cui si fonda questo gruppo di amici, piloti, ed appassionati grazie ai quali tutto questo non sarebbe possibile se non ci fossero questi principi di base.

In questo fine settimana, venerdì 12 e sabato 13, vedremo impegnati alcuni piloti della Titano Motorsport a Misano Adriatico, nel famoso evento collaterale della MotoGP il Dedicato all’ “Arena 58”. Questo evento è in ricordo del pilota giapponese Daijiro Kato.

Ogni anno in questa località prima della MotoGp si passano serate interamente rivolte al divertimento con estrema fantasia nei mezzi utilizzati per partecipare alle serate, ma quest’anno l’organizzazione ha voluto fare qualcosa di più. Infatti per la prima volta ha aperto l’invito anche alle vetture da rally.

I portacolori della Titano Motorsport saranno Bruno Pellicani, Andrea Tonelli e dopo un periodo di fermo anche Sergio Bartolini torna al volante, ognuno di loro rispettivamente a bordo delle loro Ford Escort.

Per poi proseguire con un bellissimo esemplare di Fiat Abarth 131 guidato da Bollini Gabriele. Non può mancare la regina, la Lancia Delta di Michele Pellegrini fresco di podio storico al Circuito San Marino con lui anche suo papà Stefano.

Se non riuscirete ad andare personalmente ma volete comunque rimanere sintonizzati potete seguire sui social un gruppo di ragazzi sammarinesi chiamato “Sandrokan_e_le_sue_tigri” non vi deluderanno.

L’intero programma lo trova al seguente link: https://visitmisano.it/dedikato-2025

Buon divertimento a tutti.

Samanta Grossi

Addetta stampa Titano Motorsport