San Marino. Tommaso Bernardi in doppia cifra spinge il Tre Fiori verso gli obiettivi

Tommaso Bernardi in doppia cifra spinge il Tre Fiori verso gli obiettivi

“Ho già segnato gli stessi gol dell’anno scorso e non mi accontento. Giocare con Prandelli è molto stimolante, ma la vera forza di questo gruppo è la voglia di dimostrare quanto vale. Ce la giocheremo fino in fondo”

È uno sguardo positivo quello di Tommaso Bernardi verso il futuro. L’attaccante del Tre Fiori, al terzo anno in gialloblù, manda in archivio il 2024 con il record personale di gol e punta dritto sugli impegni che verranno.

“Possiamo essere abbastanza soddisfatti di questa prima parte di stagione, perché rispetto all’inizio siamo migliorati molto e stiamo facendo un percorso discreto. Purtroppo pesa qualche punto lasciato per strada che ci avrebbe permesso di rimanere più attaccati alla vetta, ma abbiamo un buon gruppo e buone idee di gioco: questo mi fa pensare che potremo dire la nostra nella seconda parte di stagione. Siamo in corsa per le prime posizioni in campionato e in semifinale di Coppa Titano, dobbiamo stare lì con la testa e dare tutti qualcosa di più da qui in avanti”.

Per Bernardi è già una stagione da incorniciare, con la doppia cifra di gol già raggiunta a dicembre: 9 in campionato impreziositi da 2 assist e 1 in Coppa. “Per ora sono molto contento, ho già segnato gli stessi gol dell’anno scorso, ma non voglio accontentarmi. Avere al fianco un attaccante come Prandelli ha sicuramente inciso perché è molto stimolante: in ogni momento ti fa venire voglia di segnare e di dare tutto. E poi aiuta tanto la squadra sia in fase realizzativa, sia nella manovra e anche con la voce: non manca mai di farsi sentire, anche in allenamento”.

Ma secondo Bernardi la vera forza del Tre Fiori non è legata agli exploit dei singoli: “La caratteristica migliore di questo gruppo è la voglia, che ci spingerà a dare il massimo fino all’ultimo impegno. Siamo una squadra che corre, che non si risparmia, che cerca sempre il risultato anche nei momenti di difficoltà e quando c’è da recuperare. E poi in ognuno di noi c’è la voglia di dimostrare di essere giocatori da grande squadra. Chi veste questa maglia sa che qui al Tre Fiori l’obiettivo è vincere e noi ci proveremo fino in fondo, in entrambe le competizioni”.