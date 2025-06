San Marino, torna “Classica Giovani” con quattro concerti nel Chiostro dei Padri Servi di Maria

L’Associazione Musicale Allegro Vivo annuncia con entusiasmo la quinta edizione di “Classica Giovani”, la rassegna dedicata ai giovani interpreti della musica classica che anche quest’anno si svolgerà nella suggestiva cornice del Chiostro dei Padri Servi di Maria a Valdragone, nel cuore della Repubblica di San Marino.

Il progetto, ormai consolidato, proporrà quattro appuntamenti estivi all’insegna della grande musica e del talento emergente. Il concerto inaugurale è previsto per martedì 24 giugno, con protagonista il duo pianistico sammarinese Laura Geri e Marina Gasperoni. Attive dal 1993, le due musiciste si sono affermate a livello nazionale e internazionale ottenendo numerosi primi premi e riconoscimenti speciali. Apprezzate per “la loro straordinaria simbiosi sonora e la profonda intesa interpretativa”, suonano insieme fin da giovanissime, portando sul palco un linguaggio musicale coeso e ricco di sfumature.

Nel 2006 hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti e il Master presso l’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, perfezionandosi in Musica da Camera sotto la guida del Maestro Pier Narciso Masi. Insegnano pianoforte dal 2003 presso l’Istituto Musicale Sammarinese.

Il programma del concerto inaugurale comprende la celebre Fantasia in fa minore D.940 di Franz Schubert e alcune delle più intense Danze Slave di Antonín Dvo?ák, per un repertorio che unisce eleganza, slancio e carica emotiva.

I successivi appuntamenti della rassegna saranno:

Lunedì 8 luglio : il Trio Shelak , vincitore del Premio Abbiati 2024 ;

Lunedì 21 luglio : il giovane e promettente pianista Michele Castaldo ;

Martedì 4 agosto: il duo Francesco Stefanelli – Nicola Pantani, vincitori del secondo premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Pinerolo.

La rassegna è sostenuta dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore, dalla Società Unione Mutuo Soccorso, da Giochi del Titano e da Titan Form. Fondamentale anche la collaborazione con l’Istituto Musicale Sammarinese, che consentirà l’ingresso gratuito per tutti gli allievi dell’Istituto. Il biglietto per il pubblico sarà invece di 8 euro, e parte del ricavato sarà devoluta a favore di studenti e famiglie contadine in Mozambico, proseguendo così anche l’impegno solidale dell’Associazione.