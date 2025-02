San Marino. Torna il campionato: la Juvenes Dogana punta sull’entusiasmo post Nazionale

Rientro trionfale per gli eroi della Nations League Giacomo Valentini e Michele Cevoli, oltre che per Merli protagonista in Region’s Cup. Adesso c’è il Faetano sabato a Montecchio

SERRAVALLE (RSM) – giovedì 21 novembre 2024 – La Juvenes Dogana ha appena riabbracciato i propri “nazionali d’oro” e si prepara per l’importante sfida di questo sabato, 23 novembre, alle ore 18 contro il Faetano, sul campo da gioco di Montecchio, valida per la decima giornata del campionato sammarinese. Il periodo della pausa è stato molto utile per Achille Fabbri e i propri ragazzi per lavorare affinchè la stagione possa prendere una nuova strada. Tanto entusiasmo lo hanno portato proprio coloro i quali hanno portato il nome di San Marino in alto nel mondo: non solo Michele Cevoli e Giacomo Valentini, protagonisti assoluti in Nations League, ma anche Davide Merli che con i suoi gol e assist ha portato la NAT a qualificarsi per la prima volta alla fase finale della UEFA Region’s Cup.

«La squadra si è preparata assolutamente bene, sulla falsariga delle altre volte – spiega Pierluigi Vandi, preparatore dei portieri e uno dei pilastri dello staff tecnico biancorossoblu – abbiamo effettuato qualche cambio tattico e provato nuove disposizioni in campo. Il mister sta studiando nuovi meccanismi che speriamo sabato diano i frutti sperati. Fisicamente la squadra sta bene, contiamo di essere al meglio per l’importantissima sfida contro il Faetano, vogliamo che rappresenti il giro di boa del campionato, iniziando a recuperare un po’ di punti per la classifica, magari ritrovando un buon rapporto con la fortuna».

L’arrivo dei tre nazionali è stato accolto dal gruppo con grande entusiasmo. «Merli, Cevoli e Valentini sono tornati subito a disposizione ma molto stanchi vista l’intensità degli impegni precedenti – conclude Vandi – ma recuperando e ritrovando la freschezza fisica potranno darci una bella mano perché dobbiamo vincere assolutamente».

La partita di questo sabato rappresenta la prima di un periodo ad altissima intensità: la prossima settimana infatti sono di scena i quarti di finale di Coppa Titano contro La Fiorita e dopo pochi giorni un’altra sfida cruciale per la classifica del campionato sammarinese con il Cailungo, attuale fanalino di coda della classifica.