San Marino. Torneo di Sviluppo: l’Albania passa nella prima frazione, Titani meglio nella ripresa

La Nazionale Under 16 di San Marino cede ai padroni di casa dell’Albania nella seconda sfida del Torneo di Sviluppo UEFA Under 16.

Dopo una prima fase di studio, è l’Albania che crea la prima palla gol con Zekaj che serve Egzon Kajbe il quale però spedisce alto sopra la traversa. Passano pochi minuti e i padroni di casa ci riprovano con il cross velenoso dalla fascia mancina di Lila su cui deve intervenire il portiere biancoazzurro Bucci a sventare il pericolo. La gara però si sblocca al 14’ quando la punizione dal limite di Zekaj risulta vincente portando l’Albania in vantaggio. La squadra di Andrea Tedesco sfrutta anche un altro calcio di punizione poco dopo quando il solito Zekaj anziché calciare la mette in mezzo per la testa di Egzon Kajbe il quale però non trova lo specchio. L’Albania insiste al 21’ con il tiro di Lila respinto bene da Terni poi – poco dopo – si vedono anche i Titani di Bonesso: rimessa laterale battuta da Montali che pesca e trova Bucchi il quale ci prova di testa senza però dare forza al pallone. Poco prima della mezz’ora l’Albania raddoppia: lancio in verticale di Malko, indecisione difensiva tra Stefani e Zavoli che viene sfruttata da Egzon Kajbe che calcia potente dal limite, Bucci la tocca ma non basta. Al 34’ l’Albania va vicinissima al tris con il palo colpito dal solito Zekaj – capitano e tesserato dalla Roma – su punizione. La terza rete per l’Albania arriva però al 43’ proprio con Zekaj – il migliore dei suoi – che raccoglie un cross di Malko, duella con Stefani con il mancino la mette all’angolino. Prima del riposo è ancora Zekaj a tentare su punizione ma Bucci c’è e blocca la sfera.

Si passa così alla ripresa. In avvio si rifanno vedere i Biancoazzurri con la buona azione fatta partire da Montebelli che va in profondità per Montali, capisce tutto il difensore albanese Vahid Kajbe che chiude tempestivamente in corner. La gara inizia a calare di intensità ma al 70’ i padroni di casa vanno vicini al gol – ancora un calcio di punizione: nell’occasione è Himallari a calciare ma Sami (entrato all’intervallo per Bucci) gli dice di no con un gran intervento. Poco più tardi si fa vedere San Marino con Aureli che insiste in fascia, la sfera poi arriva dalle parti di Terni che prova da fuori ma la spedisce lontana dallo specchio. Al 82’ grande azione dei Titani – cresciuti nella ripresa – con Balsimelli che la mette in mezzo per Raschi che riesce a calciare verso la porta, il mancino del sammarinese però va a sbattere sul palo interno senza poi entrare in rete. Il finale è dell’Albania che in più di un’occasione prova ad aumentare il gap ma la difesa dei Titani resiste sino al triplice fischio.

San Marino che tornerà in campo venerdì 25 aprile alle 11:30 contro Andorra – ieri sconfitta di misura dal Kosovo. La classifica vede proprio il Kosovo primo a punteggio pieno, seguito da Albania e Andorra a quota 3. Titani ultimi con zero punti.

Tutte le partite sono disponibili in diretta o in differita sul canale YouTube della Federcalcio albanese (clicca qui).

Torneo di Sviluppo UEFA Under 16, 2° giornata | Albania – San Marino 3-0

ALBANIA

Betoja, Dodaj (65’ Qosia), Mali (46’ Koro), Malko, Vata (71’ Marku), Ruci, Kurtulaj (46’ Himallari), Zogu, Lila (46’ Gjuzi), Zekaj (46’ V. Kajbe), E. Kajbe (65’ Lleshi)

Allenatore: Andrea Tedesco

SAN MARINO

Bucci (46’ Sami), Sammaritani (46’ Battazza), Terni , Stefani, Zavoli (70’ Pala), Cervellini (70’ Valentini), Bucchi (62’ Raschi), Ciacci (46’ Monaldi), Cika (46’ Muccioli), Montali (62’ Aureli), Montebelli (78’ Balsimelli)

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Johan Kusta

Assistenti: Denis Hajrullah, Renald Seferaj

Quarto ufficiale: Dashnor Veizaj

Marcatori: 14’ e 43’ Zekaj, 30’ E. Kajbe

Ammoniti: Bucchi, Dodaj, Malko, Himallari

FSGC