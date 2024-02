San Marino. Torneo Regionale Giovanile Tennis tavolo: Senigallia si è tinta di bianco azzurro

Si è disputato domenica 11 febbraio nel Centro Olimpico di Senigallia il quarto torneo regionale giovanile della stagione che ha visto i pongisti sammarinesi dominare in tutte e due le categorie disputate, negli over 3500 Loris Ceccoli 13 anni partito da n. 7 del tabellone con tre successi vince il suo girone di qualificazione battendo la N. 2 Mochi 3:0, Fattorini 3:0, Palombini 3:1, nei quarti ha la meglio su Falzani 3:0 ed in semifinale si impone 3:0 su Penselfini, in finale trionfa battendo anche la N. 1 del tabellone Andrea Ieronfantico per 3:1, positiva anche la prestazione di Sean Berardinelli che vince il suo girone con tre successi e nei quarti perde di un soffio 3:2 contro la N. 3 Berluti, nella categoria under 3500 due sammarinesi sul podio Thomas Marcattili si impone in finale per 3:2 contro Raffaelli al terzo posto Michele de Marco al suo primo podio in carriera.

In foto il team Juvenes presente al torneo al completo