San Marino. Torri illuminate di verde per la Giornata Nazionale delle Persone Scomparse, 12 dicembre 2024

Torri illuminate di verde per la Giornata Nazionale delle Persone Scomparse

In occasione della Giornata Nazionale dedicata alle persone scomparse, che si terrà il 12 dicembre 2024, le Tre Torri di San Marino saranno illuminate di verde.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Penelope Italia e accolta dal Congresso di Stato di San Marino ha ottenuto l’adesione di numerosi comuni italiani e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul drammatico tema delle persone scomparse, nonché a esprimere solidarietà alle famiglie di coloro che, da giorni, settimane, mesi e persino anni, vivono nel doloroso limbo della speranza, sospesi tra l’angoscia e l’attesa di un ritorno.

Il verde, scelto come colore per questa causa, riveste un alto valore simbolico: esso rappresenta un faro di speranza per coloro che attendono notizie, affinché i riflettori su vicende non ancora risolte non si spengano mai e si continui a cercare risposte a quelle storie ancora senza esito.

L’associazione Penelope Italia è stata fondata nel 2002 da Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, scomparsa a Potenza nel 1993, il cui corpo fu rinvenuto 17 anni dopo nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, luogo dal quale si erano perse le sue tracce.

Lo scopo dell’associazione è quello di fornire sostegno a tutte le persone che si trovano a fronteggiare la dolorosa realtà della scomparsa di un parente o amico. Tale supporto si traduce in assistenza legale, psicologica, tecnica, ma soprattutto umana, per tutte le famiglie coinvolte in questi drammi.

Inoltre, Penelope Italia svolge un ruolo di tramite tra le famiglie delle persone scomparse, le istituzioni, gli organi di stampa e i media, con l’intento di dare voce a chi non ha la possibilità di farlo. Nel 2007 è stata istituita la figura del commissario straordinario di governo per le persone scomparse, facente parte del Ministero dell’Interno, una figura unica in Europa, presente esclusivamente nelle strutture governative italiane.

A partire dalle ore 18:30 del 12 dicembre 2024, in due città simbolo per le tristemente note scomparse di Elisa Claps e di altre persone, Potenza e Firenze, verranno letti i nomi delle persone scomparse in Italia. A Potenza, alle ore 19:00, in Largo Elisa Claps, verranno letti i nomi degli uomini e delle donne, mentre a Firenze, alle ore 18:30, in Piazzale Michelangelo, sarà la volta dei minori scomparsi.

L’iniziativa, alla quale prenderà parte anche la Famiglia Claps, è realizzata in collaborazione tra Penelope Italia e il Presidio Libera di Potenza, ed è un’importante occasione per mantenere viva l’attenzione e la memoria su una questione che riguarda la dignità e il diritto alla verità per tutte le persone scomparse.