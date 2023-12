San Marino. Tour Music Fest – Music Meeting & Festival 

Per il secondo anno consecutivo grande successo di pubblico e presenze a San Marino per le fasi finali del Tour Music Fest 2023

San Marino, 14 dicembre 2023 – L’edizione di quest’anno del Tour Music Fest – Music Meeting & Festival, l’evento conclusivo che comprende le finali europee del TMF, ha ottenuto un notevole successo di pubblico, consolidando la sua reputazione come appuntamento imprescindibile nel calendario musicale degli eventi europei dedicati ai talenti e alla musica del futuro. Per il secondo anno consecutivo, la splendida Repubblica di San Marino ha ospitato l’evento, dimostrandosi una location ideale tra i suoi affascinanti teatri e la magia del Centro Storico che hanno fatto da cornice alla settimana di festival. Tra il 27 novembre e il 2 dicembre, San Marino è diventata il fulcro della musica emergente europea, attirando artisti da ben 9 nazioni del continente, e confermando così il suo ruolo centrale nel panorama musicale internazionale.

Durante le sei intense giornate del festival, sono stati realizzati 50 eventi straordinari distribuiti tra tre prestigiose location: il Teatro Nuovo di Dogana, il Teatro Titano e l’Auditorium Little Tony di Serravalle. Queste sedi hanno ospitato le performance di ben 500 formazioni artistiche emergenti, provenienti da tutta Italia e dall’Europa, creando un vero e proprio crogiolo di talenti e di stili musicali. Inoltre, il festival si è distinto per la sua offerta formativa di alto livello, con 15 masterclass tenute da artisti e professionisti di rilievo nazionale e internazionale. Tra gli ospiti illustri, il festival ha avuto l’onore di accogliere figure come Beppe Vessicchio, Ensi, Paola Folli, Annalu, nota influencer nel mondo della musica, la Sammarinese Monica Hill, DJ Mazay, Francesco Rapaccioli, noto per la sua collaborazione con artisti del calibro di Lazza e Irama, e l’Americana Kara DioGuardi, riconosciuta da Forbes tra le donne più influenti nel panorama discografico americano.

Il festival ha generato un’eccezionale affluenza, attirando migliaia di visitatori nei sei giorni di programmazione. Un aspetto rilevante è stata la composizione del pubblico, prevalentemente famiglie e sostenitori, con una notevole percentuale che ha optato per soggiorni prolungati offrendo loro l’opportunità di esplorare e apprezzare le bellezze e le attrazioni di San Marino, con conseguenti vantaggi tangibili per le attività commerciali e turistiche sammarinesi.

Con la partecipazione di circa 1350 artisti e un pubblico di oltre 5.500 spettatori durante i diversi eventi, compresi gli spettacoli di punta con la Finalissima Europea del Tour Music Fest e il concerto dei Queen At The Opera, l’evento ha non solo animato la stagione turistica ma ha anche contribuito significativamente all’energia culturale e all’attrattiva della Repubblica.

La tredicesima edizione del TMF ha ottenuto un notevole successo anche online e sui social media, registrando oltre 550.000 visite ai siti ufficiali e raggiungendo 65 milioni di impression sulle diverse piattaforme social.

“Il Tour Music Fest si rivela essere sempre un evento di alto livello per gli artisti che coinvolge e per il numero di ragazzi che è in grado di richiamare”, ha ricordato il Segretario di Stato Federico Pedini Amati. “In questi anni abbiamo visto chiaramente che gli eventi musicali hanno una forte attrattiva anche nel nostro Paese, riempiono le stanze di hotel e ci garantiscono una visibilità positiva. Mi complimento con tutti gli organizzatori per l’ennesimo successo, appuntamento al 2024”.

“Siamo estremamente contenti dei traguardi conseguiti in questo evento e abbiamo apprezzato enormemente la collaborazione con le istituzioni e le aziende di San Marino, che ci hanno fornito un sostegno costante durante tutte le fasi di pianificazione e realizzazione dell’evento,” ha esordito Gianluca Musso, Direttore Generale del TMF. “Abbiamo avuto modo di assistere a un bellissimo scambio culturale tra gli artisti delle 9 nazioni europee partecipanti per cui abbiamo curato un programma ricco e variegato, mirato a fornire sia formazione che intrattenimento. Grazie all’attrattiva turistica di San Marino, in molti hanno scelto di prolungare il loro soggiorno, alcuni per l’intera settimana per godere nel week-end anche del Natale delle Meraviglie. Questo ha creato un ambiente vivace e unico, trasformando la Repubblica in un vero e proprio epicentro di musica e cultura. La riuscita dell’evento ci rende profondamente soddisfatti e siamo già immersi nella preparazione dell’edizione 2024, che prevede un allargamento del contest a 12 nazioni e promette di essere ancora più coinvolgente e ricca di novità sorprendenti”.

Qui tutti i vincitori della Manifestazione:

Nicolò Filippucci di Perugia è l’Artist of The Year TMF 2023.

Scrop da Madrid (Spagna) è il vincitore della categoria rapper.

Claire da Napoli è la vincitrice della categoria interpreti.

Nicolò Filippucci di Perugia è il vincitore nella categoria cantautori.

I BearBros di Verona sono i vincitori della categoria DJ.

Albert Breaker di Napoli è il vincitore della categoria DJ producer.

Stefano Bochicchio di Verona è il vincitore della categoria autori.

Giuseppe Fiorenza di Milano è il vincitore della categoria pianisti.

Marco De Vincentis di Pescara è il vincitore della categoria batterista.

ZEPE di Bari è il vincitore della categoria chitarra.

Known Physics da Perugia sono i vincitori della categoria band.

Martina Galia di Trapani, è la vincitrice della categoria baby singer.

Polina Babiy dall’Austria è la vincitrice della categoria junior singer.

Emanuele Coletta di Roma è il vincitore della categoria pianisti junior.

Antonio Lo Conte di Avellino è il vincitore della categoria batterista junior.

Filippo Mazzotti da Ravenna è il vincitore della categoria chitarra junior.

Marco Gioia da Ancona è il vincitore della categoria interpreti over.

Toni Noti di Milano è il vincitore della categoria cantautori over.

Essence di Padova è il vincitore del Premio della stampa Today.

Partner istituzionali: Segreteria di Stato per il Turismo in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino.

Official Partners: Riunite, Algam Eko, Today, Rtv San Marino, Briidge, Inspired Nation, Wave Academy.

