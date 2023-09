San Marino. TOYOTA GAZOO RACING WRT A RALLYLEGEND CON JARI MATTI LATVALA E LA GR YARIS RALLY1

Repubblica di San Marino. Aria di mondiale rally al massimo livello, anche quest’anno, a Rallylegend, dal 12 al 15 ottobre prossimi.

Toyota Gazoo Racing WRT ha pianificato e confermato la partecipazione all’evento sammarinese: sarà il team principal Jari Matti Latvala, da molto tempo un convinto sostenitore di Rallylegend, a prendere il volante della Toyota GR Yaris Rally1, la regina del WRC, campione del mondo in carica tra i Costruttori e attualmente in testa nel WRC 2023. Pirelli, fornitore unico di pneumatici nel WRC, a San Marino collabora a questa “operazione Rallylegend”.

Latvala sarà presente a Rallylegend già dalla apertura di giovedì 12 ottobre, nella “Sprint Legend Race” dove darà spettacolo, fuori classifica, per il pubblico presente.

Venerdì 13 si inizia con lo shakedown, dove Latvala e la GR Yaris Rally1 disputeranno lo shakedown, a partire dalle ore 10.00, seguito da una sessione loro riservata dalle ore 14.00 alle 15.30. La Toyota GR Yaris Rally1, sempre con Latvala al volante, sarà quindi la “guest star” della “Pirelli Power Stage”, in programma al Misano World Circuit, mentre la mattina di sabato 14 sarà dedicata agli “Hot Laps” sulla prova speciale spettacolo “The Legend”. Latvala cederà poi il volante a Lorenzo Bertelli, pilota con buona esperienza nel Mondiale Rally, che disputerà tutte le prove speciali della tappa, tra le Legend Stars.

Domenica 15 ottobre, giornata conclusiva di Rallylegend, Jari Matti Latvala sarà ancora protagonista sulla “The Legend”, pilotando la GR Yaris Rally1 più volte, sia per fare spettacolo, che percorrendo poi l’intera prova speciale della gara, tra le Legend Stars.