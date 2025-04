San Marino tra Passato e Futuro: Da “Isola nella Tempesta” all’Accordo con l’UE . Martedì 15 aprile 2025, ore 18:30 – Sala del Castello di Montegiardino (Piazza della Pace, 8)

L’Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi” promuove un momento di approfondimento e confronto che metterà in luce il percorso storico e le sfide future della Repubblica di San Marino.

L’incontro, moderato da Sergio Barducci, vedrà la partecipazione del Dott. Antonio Valentini – autore del libro San Marino, isola nella tempesta e autorevole libero professionista gia’ Presidente della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) – offrirà l’opportunità di riflettere sui trascorsi segnati da tensioni politiche, economiche e diplomatiche con l’Italia e di confrontarli con il nuovo scenario aperto dall’Accordo di Associazione con l’Unione Europea.

Punti Chiave dell’Evento:

Riflessione sul Passato: Analisi del periodo critico descritto nel volume di Valentini, uscito una decina di anni fa, e delle sue implicazioni storiche per San Marino.

Sfide Attuali e Future: Discussione sull’Accordo con l’UE, che apre nuove prospettive ma solleva interrogativi riguardanti la sovranità, l’identità e le relazioni bilaterali con l’Italia.

Partecipazione Civica: Un’occasione di confronto aperto a tutta la cittadinanza, per comprendere le dinamiche che influenzano il futuro della Repubblica e per definire le scelte strategiche necessarie per affrontare le sfide del domani.

Per una migliore organizzazione, si richiede la conferma della partecipazione entro sabato 12 aprile 2025 , scrivendo all’indirizzo:

Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi”

San Marino, 6 aprile 2025