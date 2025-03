San Marino. ”Tra poco decideranno i cittadini” … di Emilio Della Balda

Smentisco subito la tua affermazione che sarei contro la Democrazia Cristiana per partito preso. E’ una interpretazione fuorviante in quanto io rispetto la DC e tutte le organizzazioni politiche senza esclusioni. La mia è una politica “per”, non una politica “contro”. E’ una proposta di alternativa democratica che lancio al Paese in presenza di un silenzio assordante dei politici.

Sostengo, infatti, la formazione di un’area progressista basata su ideali e valori che qualifichino un progetto di futuro per uscire dalla crisi che stiamo vivendo. Un progetto Paese che preveda l’adozione di una sana e onesta amministrazione; una pianificazione territoriale che programmi le infrastrutture di servizio, la difesa dell’ambiente e la casa per tutti; una politica sociale per il potenziamento della sanità pubblica, per la tutela dei beni comuni, per il riconoscimento dei diritti e delle libertà civili; una comunità del lavoro con una buona e piena occupazione dei lavoratori, formati e qualificati per la crescita economica e sociale; una finanza pubblica che non può prescindere da un graduale risanamento, da un bilancio riformato e dall’equità fiscale; uno sviluppo culturale di alto livello legato alla statualità, al lavoro, alla ricerca; una virtuosa azione internazionale per la pace e la fraternità tra i popoli, forti della nostra neutralità.

Non mi sembra una proposta contro la DC alla quale riconosco una funzione e una rappresentanza importanti anche se non indispensabili nel futuro del Paese.

Tra poco decideranno i cittadini.

Emilio Della Balda