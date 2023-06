San Marino. Tra Tre Penne e Special Olympics San Marino trionfa il divertimento

A Montecchio hanno vinto i sorrisi, lo sport, la gioia e l’amicizia.

L’amichevole a squadre miste tra Tre Penne e Special Olympics San Marino – organizzato in collaborazione con la Federazione Sammarinese Sport Speciali – è stata l’occasione per trascorrere un pomeriggio tra le due realtà sammarinesi, campioni dentro e fuori dal campo.

Il risultato finale della partita recita 6-6, ma l’importante, in questi casi, non è il risultato, quanto il poter essere in grado di donare un momento di gioia a tutti quanti.

A fare le veci del Tre Penne è stato il dirigente Damiano Battistini, che nel suo discorso ha ricordato: “Abbiamo la responsabilità di far sì che lo sport sia accessibile a tutti. Bisogna rimuovere quelle barriere fisiche, sociali, culturali ed economiche che precludono od ostacolano l’accesso allo sport”.

Gradita la presenza del Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini, che ha lodato l’iniziativa promossa dalla Società biancazzurra e ha ribadito la vicinanza delle autorità agli Sport Speciali.

I ringraziamenti sono arrivati anche dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali e dal suo presidente Filiberto Felici, che si è reso subito disponibile per la realizzazione dell’evento.

Un Tre Penne che si muove anche nel sociale e che si augura che questa possa essere solo la prima di una serie di iniziative di questo tipo.