San Marino. Tracce poetiche in luoghi desueti: martedì 9 luglio, a Chiesanuova, Antonella Questa in “Svergognata”

Martedì 9 luglio, per la rassegna TRACCE POETICHE IN LUOGHI DESUETI alle ore 21.00 presso l’Anfiteatro Luigi Capicchioni di Chiesanuova, Antonella Questa porterà in scena il suo spettacolo SVERGOGNATA con la regia di Francesco Brandi.

Una donna per bene ha una bella casa, un marito, due figli, la filippina da tiranneggiare, lo sporting club… Una vita perfetta fino a quando scopre sul cellulare del marito inequivocabili messaggi e foto osé scambiati con un buon numero di «svergognate»: l’immagine della famiglia perfetta crolla in un istante. Con il linguaggio comico che la contraddistingue, Antonella Questa torna da sola in scena, dando voce e corpo a una decina di personaggi, con le loro inflessioni regionali, per raccontare quanto la schiavitù dell’immagine e la desiderabilità sociale ci distraggano dalle potenzialità sopite in ognuno di noi. Lo spettacolo affronta il tema del peso del giudizio degli altri sul nostro quotidiano, porta a galla le trappole in cui spesso inconsapevolmente cadiamo con il bisogno di approvazione e che ci distraggono da ciò che realmente desideriamo e da ciò che siamo. Un monologo brillante e ironico che attraversa problematiche attuali, riconsegnando alla donna la sua dignità. Ancora una volta la Questa si immerge nelle pieghe della società con sguardo ironico, per mettere in luce le nostre debolezze. L’uso del corpo, cifra stilistica che le è propria, diventa un linguaggio preponderante in uno spettacolo all’insegna del dinamismo.

Antonella Questa è un’attrice di lunga esperienza, vive e lavora tra l’Italia e la Francia. Nel 2005 fonda la Compagnia LaQ-Prod con la quale crea e produce spettacoli teatrali di successo, in cui le tematiche contemporanee vengono raccontate con profondità, ironia e sensibilità. Il filo conduttore che unisce i suoi lavori, e che guida da sempre la sua ricerca, è quello della “Relazione” con noi stessi e con gli altri, dedicando una particolare attenzione a quella famigliare.

Ingresso € 5,00 – www.sanmarinoteatro.sm oppure Facebook e Instagram