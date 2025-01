San Marino. Tracce Poetiche in luoghi desueti: primo appuntamento mercoledì 3 luglio a Montegiardino, “Odissea al Mare”

Mercoledì 3 luglio, si terrà il primo appuntamento della rassegna TRACCE POETICHE IN LUOGHI DESUETI promossa dagli ISTITUTI CULTURALI – Arti Performative in collaborazione con le Giunte di Castello di Montegiardino, Chiesanuova, Serravalle, Borgo Maggiore, Fiorentino e Città di San Marino.

Alle ore 21.00 presso il Parco Le Stradelle di Montegiardino la compagnia Teatro Patalò presenterà lo spettacolo ODISSEA AL MARE con Isadora Angelini, Denis Campitelli, Luca Serrani e le musiche eseguite dal vivo di Donatello Angelini, regia Isadora Angelini.

Il testo è tratto da “Odissea, viaggio del poeta con Ulisse” di Tonino Guerra e ne conserva alcune parti in dialetto romagnolo.

Uno spettacolo di immagini antiche evocate dalla poesia: tre attori davanti al mare ridanno vita al mito accompagnati da musiche e danze. L’avvincente racconto dell’Odissea narrato e rivissuto per un pubblico di adulti e ragazzi, suddiviso in otto canti dal ritrovamento del cavallo sulla spiaggia di Troia fino alla strage dei pretendenti.

Tre figure appaiono dal buio del passato come i fantasmi di Ade. Sono le anime che danzano tra le mura di Troia prima che sia data alle fiamme da mani achee.

Sono i marinai che accompagnano il viaggio di ritorno di Ulisse. Sono le figure femminili che rimangono fra le isole, e quelle che aspettano a casa.

Lo spettacolo è consigliato ad un pubblico di adulti e bambini insieme.

La compagnia Patalò, si è costituita nel 2006 e le loro produzioni con diverse formazioni e regie sono principalmente indirizzate a lavori di teatro contemporaneo e di lavori rivolti all’infanzia, per loro il teatro è come un rito, come un luogo dove gli esseri umani si incontrano e le contraddizioni si scontrano.

Ingresso € 5,00 – posti limitati, prenotazione presso Istituti Culturali 0549 882452 / [email protected]

In caso di maltempo diffuso nel corso della giornata consultare www.sanmarinoteatro.sm oppure Facebook e Instagram.

Istituti Culturali