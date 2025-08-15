San Marino. Trasferta importante per la Titano Motorsport questo fine settimana. Bruno Pelliccioni affiancato dall’esperto Mirco Gabrielli Al Lahti Historic Rally

Trasferta importante per la Titano Motorsport questo fine settimana. Sarà presente con un equipaggio interamente sammarinese al Lahti Historic Rally. Bruno Pelliccioni affiancato dall’esperto Mirco Gabrielli, saranno loro ad affrontare le impegnative strade finlandesi a bordo della splendida Ford Escort RS.

Prima giornata di gara, sarà domani venerdì 15 agosto, in cui dovranno fronteggiare ben 3 prove speciali da ripetere due volte, per un totale di 68,22 km cronometrati, la cerimonia di partenza si terrà alle ore 10:01.

Mentre per sabato 16 la gara cambierà zona e dovranno affrontare altre tre diverse prove speciali leggermente più lunghe, sempre da ripetere due volte per un totale di 73,92 km contro il cronometro. L’arrivo sarà previsto per le 17:16.

“Siamo contenti di essere al via di questa rinomata ed impegnativa gara – commenta Bruno Pelliccioni – dopo qualche anno di Campionato Italiano Rally Terra Storico, quale altro miglior evento se non questo, per fare un’esperienza all’estero per gli amanti della terra? Perciò dopo tanto tempo, abbiamo deciso di essere al via del Lahti quest’anno. Sarà una trasferta selettiva e difficile, in cui ci sono strade velocissime e noi italiani non siamo abituati, cercheremo di mettere in atto tutto la nostra esperienza nella speranza di strappare qualche applauso finlandese. Un grande ringraziamento va al Team Bassano per la loro passione, esperienza che mettono a disposizione a chi come noi, vogliono fare questo tipo di trasferte.”

Addetta stampa Titano Motorsport

Samanta Grossi