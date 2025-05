San Marino. ”Tre domande a” … Emilio Della Balda’ (segreti di stato inaccessibili ma i cittadini devono sapere!)

Oggi è il turno con la nostra rubrica di Emilio Della Balda. Ecco le tre domande:

1) Buon giorno Emilio, lei che ha tanta esperienza come politico avendo assunto ruoli istituzionali di primo piano che cosa ne pensa di questo governo?

Risposta: ” Dai post e dagli articoli che ho pubblicato si può dedurre la mia insoddisfazione nei confronti di un governo che non ha un progetto Paese, non si rende conto della necessità di un radicale cambiamento attraverso riforme strutturali, una gestione amministrativa rigorosa e una politica economica innovativa e concreta. Sono preoccupato per i grandi ritardi nel rapporto con l’Italia che va ricostruito su nuove basi cooperative e nel rapporto con l’Unione Europea che non si conclude mai per la nostra mancanza di una cultura europea, per l’opacità di certe operazioni, per l’incapacità di impostare un progetto “Verso l’Europa” con tutti gli interventi statali che ciò comporta. Sono deluso dal permanere dei segreti di Stato, dall’opacità della politica governativa e dal suo distacco dai cittadini ormai emarginati. La politichetta “dell’ora per ora” e degli “orticellida coltivare”, la mancanza di un’agenda politica, l’improvvisazione e la superficialità, creano gravi danni al Paese in aggiunta a quelli già creati.

2) Lei ha parlati di segreti di stato e di opacità. Che cosa intende dire?

Risposta: I tre stranissimi contratti per il debito estero sottoscritti con grandi speculatori americani a tassi di usura sono stati coperti da segreto di Stato. Cosa nascondono? Chi li ha promossi? Come sono stati redatti? La Relazione sulle infiltrazioni mafiose a San Marino è inaccessibile perché è stato imposto il segreto di Stato. I cittadini non devono sapere? Chi si vuole coprire? Come mai all’estero è conosciuta? I rapporti con i faccendieri internazionali sono tutti opachi e comportano proposte scandalose.Chi li presenta? Chi li riceve senza sapere se è gente seria? Chi guadagna? Chi sono i complici sammarinesi?

Quando girano i soldi non c’è mai trasparenza.

3) Quante CRICCHE esistono a San Marino?

Risposta: La cricca è solo una da decenni ed ha sempre influenzato pesantemente le azioni di governo, dal rifiuto di entrare in Europa, alla vendita delle licenze bancarie, al respingimento del famoso accordo con l’Italia e a molte altre questioni di rilievo. La “San Marino da bere” è stata imposta dalla cricca, procurando danni enormi alla Repubblica. Il gruppo che ha tentato di sostituirsi alla cricca ha perso la partita,lasciandoci ….le penne. La cricca è sempre stata vincente sottomettendo la politica debole, destrutturando i partiti, infiltrando i poteri pubblici, distribuendo le mance, ospitando il malaffare. E’ la rovina del Paese!!!