San Marino. Tre domande a… Segretario di Stato Andrea Belluzzi

1) Buon giorno Segretario, la questione cimiteri è così drammatica?

Acquaviva, Domagnano, Montalbo e Serravalle sono le situazioni più delicate ma vi è bisogno di nuovi spazi in tutti i nostri cimiteri. Vi è un problema serio di carenza sia di loculi che di disponibilità di sepolture a terra. Questo genere di problemi va affrontato a mio avviso con un approccio di sistema che vede coinvolti più attori. Per questa ragione ho chiesto la collaborazione della Segreteria Territorio, della Segreteria agli Esteri e dell’Ufficio di Stato Civile perché qualsiasi iniziativa deve in ogni caso poter contare su un piano di interventi in tutti i nostri cimiteri volto a realizzare nuovi spazi. Se da una parte ci si deve fare carico di interventi non più rimandabili (Domagnano sarà il primo che l’AASPL realizzerà), dall’altra a questa Segreteria di Stato spetta il compito di varare una serie di misure che incentivino la liberazione di loculi e sepolture partendo da una analisi degli attuali costi sia per l’inumazione, sia per la realizzazione di nuovi spazi sia dei costi di cremazione.

2) Che cosa si sta facendo a favore della scelta per la cremazione?

La cremazione non è la soluzione a tutto, innanzitutto perché è doveroso avere il massimo rispetto per le diverse sensibilità che vi sono e che anzi vanno crescendo; però, visto anche che negli anni se ne è fatto sempre maggiore uso nonostante che l’incentivo sia anche diminuito negli ultimi anni. Rendere più vantaggioso di oggi l’utilizzo insieme ad altre misure per favorire che si liberino spazi è sicuramente da considerare. Smarcheremo a breve la valutazione circa la realizzazione di un’ara crematoria in territorio ovvero proseguire avvalendosi come fatto sino ad oggi, di servizi esterni con maggiori incentivi.

3) Quali saranno i costi previsti per la realizzazione di nuovi padiglioni funerari per ovviare alla scarsità di loculi?

Il costo di realizzazione di un nuovo loculo è di circa 3.000 Euro. Questo dato può costituire il punto di riferimento circa la adozione di iniziative ed incentivi.