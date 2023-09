San Marino. Tre Fiori FC: L’esordio di mister De Falco nel big-match con la Virtus

Subito big-match per il Tre Fiori, che dà avvio al campionato affrontando la Virtus

Andrea De Falco pronto all’esordio in panchina: “Per noi subito un bel banco di prova, ma abbiamo lavorato bene e ci faremo trovare pronti divertendoci e lasciando la pressione agli avversari”

Subito big-match per il Tre Fiori, che dà avvio al campionato affrontando la Virtus fresca vincitrice della Supercoppa (fischio d’inizio sabato 16 settembre alle ore 15:00 sul campo di Acquaviva). Una sfida che aggiunge pathos a questo inizio di stagione, che vede i gialloblù di Fiorentino al via con una squadra rinnovata e ambizioni di alta classifica. Esordio nell’esordio, quello del tecnico Andrea De Falco, che lascia gli scarpini e la fascia di capitano per sedersi sulla panchina a guidare i compagni.

“Siamo felici di iniziare finalmente questo campionato – dice l’allenatore del Tre Fiori, Andrea De Falco -. Cominciamo subito con una partita tra le più difficili, contro una delle squadre che lotterà fino in fondo per la vittoria del campionato. Per noi sarà un bel banco di prova. Ci arrivo con fiducia, perché ci siamo allenati bene in queste settimane di preparazione. Certo, siamo una squadra completamente nuova, ma sono contento di come hanno lavorato i ragazzi e si è creata la giusta alchimia nel gruppo: ad ogni allenamento vedo lo spirito giusto, che mi permette di lavorare bene con loro. Il nostro percorso sul campo inizia domani, ma per le valutazioni ovviamente servirà più tempo. Quella che ci aspetta sarà una partita difficile: conosciamo le loro qualità, in più la Virtus arriva dalla vittoria di Supercoppa e saranno carichi per partire al massimo. Ci faremo trovare pronti, consapevoli che stavolta non saremo noi la squadra da battere ma che questa pressione la dovranno sentire i nostri avversari. Cercheremo di giocare in leggerezza, divertendoci e facendo le cose che abbiamo provato, con l’obiettivo di arrivare più in alto possibile a fine campionato”.