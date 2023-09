San Marino. Tre Fiori in festa al ristorante Cesare per il lancio delle nuove maglie e la prima vittoria in campionato, in attesa dell’esordio di domani sera in Coppa Titano contro il Faetano

La grande famiglia della società di Fiorentino quest’anno unita anche dai look scelti per le tre divise

Gialloblù che richiama la storia del Castello, magenta per il divertimento targato Cool Things e verde come le azioni di sostenibilità ambientale che proseguono con IAM

Nuovo look per il Tre Fiori, che festeggia insieme il lancio delle nuove divise ufficiali e la prima vittoria in campionato ottenuta contro il San Giovanni, aspettando l’esordio di Coppa Titano in programma domani sera (mercoledì 27 settembre) alle ore 21:15 a Montecchio contro il Faetano.

Per la grande famiglia gialloblù serata conviviale nella splendida location del ristorante-albergo Cesare di Città sponsor della squadra, alla presenza di società, giocatori e staff tecnico al completo insieme agli amici e ai sostenitori. Grazie al restyling del logo, delle divise da gioco e della comunicazione digitale ideato dalla social media manager e digital strategist Chiara Benedettini insieme all’art director e graphic designer Alessandro Bombieri il legame fra il Tre Fiori e i suoi partner diventa sempre più forte e ora è impresso anche sulle maglie.

Per lo stemma, la società più titolata dell’Antica Repubblica rimane fedele alla tradizione arricchendo il logo con nuovi dettagli che lo rendono contemporaneo e vicino alle mode dei più giovani. È invece sulle divise da gara che si è concentrato il designer Bombieri, portando avanti uno studio che ha coinvolto l’intera famiglia del Tre Fiori, compresi i consolidati partner commerciali ai quali si è ispirato per la creazione della seconda e della terza divisa.

Ma andiamo con ordine e partiamo dalla prima maglia ufficiale, che mantiene i colori sociali, il giallo e il blu, e che dalla storia del Castello di Fiorentino trova ispirazione per la novità più importante: “Abbiamo inserito di un pattern molto significativo – spiega Chiara Benedettini – che rievoca l’antico nome di Fiorentino, ovvero la Terra dei Castelli per i numerosi castelli che esistevano e di cui oggi rimangono solamente i ruderi. Nel 1400 secondo gli storici, quello di Fiorentino era il Castello più temuto dai Signori di Rimini, conquistandosi l’appellativo di Castellaccio. Un modo grafico e intuitivo per spronare la squadra a raggiungere senza timori i suoi obiettivi”.

La seconda maglia ufficiale è invece dedicata al main sponsor Cool Things, azienda sammarinese che si occupa di giochi e giocattoli, per la quale è stato scelto il colore magenta che riprende anche i fiori dello storico logo societario. “Abbiamo voluto esprimere i concetti di gioia, spensieratezza e divertimento strettamente legati al core business di Cool Things. Un omaggio alla Ceo Jessica Gasperoni che supporta il Tre Fiori ormai da molti anni e alla sua passione per i nostri colori. Il tono principale è il magenta, da sempre presente nel logo ma mai utilizzato in precedenza per una divisa”.

La terza maglia da gara mette in risalto un altro aspetto su cui il Tre Fiori continua a puntare tanto, ovvero la sostenibilità ambientale. “Una maglia verde con motivi a foglie sulle maniche accompagna quest’anno il percorso di sensibilizzazione ai temi dell’ambiente già avviato nella passata stagione con diverse iniziative e attività in collaborazione con IAM – Igiene Ambientale Management, la ditta sammarinese di servizi per l’ambiente che ha portato le buone pratiche quotidiane all’interno dello spogliatoio e nella vita dei giocatori e dei supporter del Tre Fiori”.