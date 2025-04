San Marino, tre giorni di giochi e strategia alla Game Convention: dal 16 al 18 maggio a Dogana

Gli appassionati di boardgame, wargame e giochi astratti hanno una data da segnare in agenda: dal 16 al 18 maggio 2025 arriva la San Marino Game Convention, l’evento che trasformerà il Welcome Hotel di Dogana in un punto d’incontro per giocatori, collezionisti e curiosi, ispirato alle grandi fiere internazionali del settore.

La convention, organizzata dall’A.S.G.S. (Associazione Sammarinese Giochi Strategici) con il patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle, sarà a ingresso gratuito e offrirà un ricco programma di tornei, partite libere e occasioni di confronto tra esperti e neofiti del mondo ludico.

Tra gli ospiti più attesi, lo sviluppatore Yves Rettel, autore del celebre wargame Red Strike, che sarà presente per incontrare i fan e presentare il suo lavoro, diventato un punto di riferimento nel panorama dei giochi di simulazione militare.

L’evento è pensato per tutte le età e per ogni livello di esperienza: dai grandi classici del gioco da tavolo ai titoli più recenti, dalle simulazioni storiche alle meccaniche più astratte, il fine settimana sarà interamente dedicato alla passione per il gioco intelligente e condiviso.

La San Marino Game Convention punta a diventare un appuntamento fisso per il settore, portando sul Titano lo spirito delle grandi fiere americane e offrendo uno spazio inclusivo dove gioco e cultura si incontrano.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo: sanmarinogame.com