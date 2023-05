San Marino. Tre Penne all’unisono: “Una finale difficile, dobbiamo rimanere concentrati”

Presso la sala conferenza della Casa del Calcio di Montecchio si è svolta la conferenza stampa in vista della finale di Coppa Titano BKN301 tra Tre Penne e Virtus, che si terrà sabato sera alle ore 20.45 sul campo di Montecchio.

A rappresentare i biancazzurri il tecnico Stefano Ceci, il capitano Nicola Gai e il centrocampista sammarinese Michael Battistini.

Per il Tre Penne sarà la prima e ultima partita ufficiale della stagione dopo il trionfo in campionato datato 23 aprile. Un mese di riposo, che potrebbe influire sulla prestazione dei giocatori di Città. “Un mese per riposare è tanto è vero, ma credo sia normale farlo dopo un anno così tirato. Dopo qualche giorno di riposo per la vittoria del campionato, i ragazzi sono tornati ad allenarsi con serietà e impegno. Arrivare dopo 35 giorni a giocare una partita così importante potrebbe avere qualche punto negativo, ma sono sicuro che tutti daranno il massimo in campo” ha commentato Stefano Ceci, che poi si sofferma sugli avversari: “Non sarà affatto semplice, giochiamo una tra le migliori squadre di San Marino, allenata molto bene e noi cercheremo di interpretare la gara al meglio”.

Un’altra finale da capitano per Nicola Gai, trascinatore della sua squadra in questa stagione e che non vuole accontentarsi di quello fatto fino ad ora. “L’obiettivo che ci poniamo sempre al Tre Penne è quello di arrivare fino in fondo alle competizioni, quest’anno siamo stati bravi e speriamo di poter festeggiare con un altra vittoria, sarebbe la ciliegina sulla torta. Siamo consapevoli di affrontare una squadra molto forte, che già in campionato nelle due sfide ha saputo metterci in difficoltà. Noi dovremo essere concentrati e sfruttare a nostro favore gli episodi”.

Una sfida in famiglia per Michael Battistini, fratello del capitano neroverde Manuel Battistini. “Sarà emozionante giocarsi una finale contro mio fratello, c’è un po’ di competizione tra di noi. Per me sarà la prima finale di Coppa Titano ed è uno stimolo in più per viverla al meglio e giocarla nel migliore dei modi. Entrambe le squadre giocano un bel calcio e sarà una partita piacevole da vedere”.

Ufficio stampa SP Tre Penne

Matteo Pascucci