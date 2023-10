San Marino. Tre Penne – Cosmos: Vandi ai supplementari regala i quarti al Tre Penne

Ritorno ottavi di finale di Coppa Titano BKN301 2023/2024

Tre Penne 2-1 Cosmos d.t.s.

Tre Penne (3-5-2)

Migani; Barretta, Rosini, Lombardi; Nigretti (26’st Scarponi), Luca Righini, Gai (94’ Poggi), Lorenzo Gasperoni (45’st Cecchetti), Vandi; Pieri (26’st Dormi), Badalassi (98’ Zeka)

A disposizione: Dalla Libera, Cotumaccio, Alex Gasperoni, Giovagnoli

Allenatore: Stefano Ceci

Cosmos (3-5-2)

Simoncini; Maggioli (35’st Barbini), Di Maio, Palazzi; D’Addario, Loiodice, Errico (94’ Molinas), Mularoni (6’st Berardi), Pastorelli; Rizzitelli (18’st Ben Kacem), Prandelli

A disposizione: Tacchi, Celli, Ottaviani, Filippo Righini, Zulli

Allenatore: Nicola Berardi

Arbitro: Albani

Assistenti: Maccadino – Mineo

4° Ufficiale: Borriello

Ammoniti: 43’pt Pastorelli (C), 47’pt Nigretti (TP), 30’st D’Addario (C), 106’ Molinas (C), 111’ Barretta (TP), 118’ Barbini (C)

Marcatori: 24’pt rig. Righini, 40’st Loiodice, 112’ Vandi

MONTECCHIO – Tre Penne e Cosmos si giocano già una buona fetta di stagione, in una partita da dentro o fuori. A Montecchio i biancazzurri devono fare a meno dei sammarinesi Luca Ceccaroli e Michael Battistini, out per alcuni problemi fisici. Al loro posto spazio dal primo minuto per Lorenzo Gasperoni. I primi 10’ si giocano a ritmi altissimi, dopo trenta secondi Pieri mette in mezzo dentro l’area ma arriva Simoncini a bloccare la sfera. La Cosmos ha ben tre occasioni nei primi minuti: ci prova D’Addario, il suo tiro si infrange sull’esterno della rete dando illusione del gol; poi è Pastorelli che impegna Migani con il mancino che viene deviato coi piedi dal portiere biancazzurro e poi ci prova anche Rizzitelli con un tiro di controbalzo sul quale l’estremo difensore del Tre Penne si allunga. Si riaffaccia il Tre Penne con Vandi al quarto d’ora, spiovente in area, Simoncini a vuoto e Righini in scivolata manca l’appuntamento con il gol. Pochi minuti dopo è il centrocampista italiano a mettere dentro per il volo di testa di Barretta, che schiaccia troppo e la conclusione finisce alta. L’episodio che sblocca la partita arriva al 24’: Vandi rimette in mezzo dal fondo, Maggioli colpisce con la mano e per Albani è rigore. Dagli undici metri si presenta Righini che è freddo e non sbaglia, con Simoncini che aveva intuito. La risposta dei gialloverdi è immediata e arriva con Rizzitelli, tiro che viene deviato sopra la traversa da Migani.

Nella ripresa Rosini si libera dalla marcatura nella sua area e orchestra la ripartenza biancazzurra: Badalassi per Pieri, tiro però troppo potente che termina fuori dall’impianto di gioco. Ci prova a pareggiarla il neo entrato Ben Kacem, missile con il sinistro dal limite sul quale vola Migani per deviare in calcio d’angolo. Va vicino al gol anche Matteo Prandelli al 32’, l’attaccante svetta di testa e manda alto. Poi il Tre Penne si fa praticamente autogol al 40’: calcio d’angolo della Cosmos, batti e ribatti in area e Loiodice ci mette la zampata finale per 1-1 che porta le due squadre ai supplementari.

Nel primo tempo supplementare la grande chance è del Tre Penne, Cecchetti apre per Badalassi che colpisce in scivolata e centra il palo. Al settimo minuto del secondo tempo supplementare arriva il gol che decide la gara. Invenzione di Luca Cecchetti, difesa avversaria immobile e Paolo Vandi sbuca alle spalle di tutti e davanti a Simoncini è lucido e non sbaglia. Le emozioni non finiscono perché al 120’ il brivido finale, corner battuto velocemente dal Cosmos, Prandelli segna ma è in fuorigioco. Triplice fischio e Tre Penne che affronterà ai quarti la Libertas.

FOTO ©FSGC

SP Tre Penne