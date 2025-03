San Marino. Tre Penne di misura con Ceccaroli nell’andata dei quarti di Coppa

Andata quarti di finale Coppa Titano 2024/2025

Folgore 0-1 Tre Penne

Folgore (4-2-3-1)

Guddo; Sartori (32’st Raschi), Brolli, Toure, Cavalli (1’st Anzaghi); Fall, E. Golinucci (17’st Bitti); Pancotti, Cateni (43’st Molari), Ura; Turrisi (1’st Facchetti)

A disposizione: Dalla Libera, Rochira, Ankotovych, Riso

Allenatore: Oscar Lasagni

Tre Penne (4-3-3)

Migani; Nigretti, Barretta, Lombardi, Palazzi; Amati, Righini, Scarponi (24’st Gaiani); Dormi (32’st Magrotti), Guidi (32’st Moscardi), Ceccaroli (17’st Vandi)

A disposizione: Manzaroli, Giovagnoli, Campitiello, Cardellino, Zeka, Cecchetti

Allenatore: Nicola Berardi

Arbitro: Albani

Assistenti: Macaddino – Gallo

4° Ufficiale: Andruccioli

Ammoniti: 21’pt Turrisi (F), 37’pt Amati (TP), 10’st Guidi (TP), 13’st Anzaghi (F), 14’st Righini (TP)

Espulsi: 28’st Righini (TP) per doppia ammonizione

Marcatori: 30’pt Ceccaroli

STADIO ‘E.CONTI’ (Dogana) – A distanza di tre giorni dall’ultimo scontro in Campionato, Tre Penne e Folgore si ritrovano questa volta per l’andata dei quarti di finale di Coppa Titano. Il Tre Penne schiera la stessa formazione capace di uscire dalla sfida di Domagnano con un pareggio, l’unico cambio è in attacco con Guidi titolare dal primo minuto. È proprio lui a creare il primo pericolo per Città al 7’ minuto, tiro respinto da Guddo. Sempre i biancazzurri in avanti con Palazzi, che entra in area e mette in mezzo un tiro-cross che però non viene raccolto da nessuno e si spegne a lato. Al 22’ Scarponi trova lo spiraglio per Guidi, tiro a giro di destro che non trova gli effetti sperati. Poi si fa vedere anche la Folgore, con la prima grande occasione della sfida: la ripartenza di Ura innesca Enrico Golinucci, tiro forte del centrocampista sammarinese che costringe Migani a compiere una prodezza per mandare in calcio d’angolo. Alla mezzora il Tre Penne la sblocca: Dormi trova la diagonale per Ceccaroli che imbuca Guddo con l’interno destro rasoterra. Pochi istanti più tardi alla formazione di Città viene annullato un gol a Marcello Scarponi, segnalato in posizione di fuorigioco. L’ultima chance del primo tempo capita sempre sui piedi di Scarponi: tiro di Guidi che trova la respinta di Guddo, il 14 manca il tap-in svirgolando la conclusione.

Movimentata anche la ripresa, che vede partire meglio la formazione di Oscar Lasagni: Anzaghi si gira e calcia, Migani manda in angolo. Ci prova anche l’ex Lorenzo Dormi a raddoppiare per il Tre Penne, tiro dalla distanza che viene solo respinto da Guddo, sulla ribattuta prova ad arrivarci Guidi che viene leggermente spinto e richiede, senza concessione, il penalty. Al 28’ l’episodio che potrebbe cambiare la partita: fallo di Righini, già ammonito, ed espulsione per il numero 5 che finisce la sua partita anzitempo. Il Tre Penne è bravo a barricarsi e a farsi vedere in avanti quando ha la possibilità, come al 42’ con Gaiani che calcia di mancino ma il suo tiro è solo forte e termina fuori. Gli ultimi minuti della partita sono un assedio della Folgore, prima la grande occasione con Raschi, stoppato prima da Migani e poi dall’intervento di Lombardi decisivo in angolo e poi con Facchetti, che calcia sull’esterno della rete. Il Tre Penne vince di corto muso con la rete di Ceccaroli, tutto da decidersi nella sfida di ritorno in programma per l’11 dicembre.

FOTO ©FSGC