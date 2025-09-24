San Marino. Tre Penne: tre gol per archiviare l’andata degli ottavi di finale

Andata ottavi di finale Coppa Titano 2025/2026

Tre Penne 3-0 Domagnano

Tre Penne (4-2-3-1)

Migani; Palazzi, Ferrani, Gregorio, Loza; Loiodice (15’st Errico), Fabbri (31’st Mazzei); Pastorelli, Peluso (15’st Casadio), Turchetta (31’st De Melo); Badalassi (42’st Pieri)

A disposizione: Avgul, Kamouni, Berardi, Zafferani

Allenatore: Nicola Berardi

Domagnano (4-3-3)

Papi; Perazzini, Guglielmi (44’st Baffoni), Gozzi, Mengucci; Buda, Fusco (15’st Sapucci), Contadini; Santi (25’st Famiglietti), Bonetti, Sopranzi (15’st Babboni)

A disposizione: Maggioli, Nanni, Marconi, Ferraro, Amati

Allenatore: Manuel Amati

Arbitro: Ucini

Assistenti: Cordani – Gallo

4° Ufficiale: Vandi

Ammoniti: 6’pt Gozzi (D), 36’pt Ferrani (TP), 41’st Casadio (TP), 47’st Bonetti (D)

Marcatori: 42’pt Fabbri, 34’st aut. Gozzi, 44’st Mazzei

MONTECCHIO – Il Tre Penne mette una serie ipoteca al passaggio del turno nel debutto in Coppa Titano, battendo per 3-0 il Domagnano nell’andata degli ottavi di finale. Dopo il successo per misura arrivato sabato pomeriggio contro la San Marino Academy si rivede in panchina per i biancazzurri il tecnico Nicola Berardi, che opta per qualche cambio forzato con le assenze per squalifica di D’Addario e Nigretti, inserendo Palazzi e Loza.

La prima grande occasione capita sui piedi di Turchetta dopo 7’: Badalassi viene contrastato in modo falloso e punizione da posizione defilata, il numero 27 lascia partire una parabola che si scaglia direttamente contro il palo, sulla ribattuta Peluso mette in mezzo e arrivano copiose le proteste dei giocatori in biancazzurro per un possibile tocco di mano. La risposta del Domagnano arriva al 14’ con lancio in verticale verso Bonetti, che lascia la difesa avversaria ferma e si presenta solo davanti a Migani che lo ipnotizza chiudendo lo specchio della porta. Tre Penne ancora in avanti al 20’, Palazzi mette in mezzo per il colpo di testa di Badalassi che non si abbassa a sufficienza, mentre al 32’ è Loza che procede a crossare la sfera sulla quale si avventa Turchetta, il cui sinistro è alto sopra la traversa. Sul finire di tempo è sempre Gianluca Turchetta a creare pericoli agli avversari, la sua punizione costringe Papi a smanacciare e il successivo colpo di testa di Badalassi termina dritto tra le sue braccia. Sulla ripartenza del Domagnano è bravo Palazzi a rompere il break, che poi innesca lo slalom di Peluso sul quale Papi respinge ma nulla può sulla conclusione di Fabbri che calcia con la massima potenza segnando il gol del vantaggio.

Nella ripresa bisogna attendere la mezz’ora per la prima azione, che capita sui piedi di Benjamin Loza: il numero 30 arriva al limite dell’area, poi calcia male il pallone che termina fuori. Al 34’ arriva il raddoppio del Tre Penne, Casadio lascia partire un traversone dentro l’area che viene deviato nella propria porta da Enrico Gozzi. Il terzo gol della serata arriva al 44’: corner di De Melo che attraversa l’area e sul quale arriva Alessandro Mazzei che la gira in rete per il secondo centro consecutivo con la maglia del Tre Penne. A recupero in corso Riccardo Pieri sfonda in area mettendo il pallone dentro per il colpo di testa di Casadio lasciato solo che colpisce il palo.

Triplice fischio e vittoria per la squadra di Città che lascia ben sperare in vista del ritorno fissato per il 22 ottobre.

Comunicato Stampa – Tre Penne