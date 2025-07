San Marino trionfa alla Giostra Cavalleresca di Sulmona e lancia le Giornate Medievali

San Marino torna a casa con un prestigioso successo: la delegazione de La Corte di Olnano e della Compagnia dell’Istrice ha conquistato la vittoria alla Giostra Cavalleresca Europea di Sulmona, storico evento rievocativo che ogni anno anima l’Abruzzo con spettacoli, sfilate e sfide a cavallo nella splendida cornice di Piazza Maggiore. Una vittoria dal forte valore simbolico: vent’anni dopo il primo trionfo del 2005, i sammarinesi celebrano questo importante anniversario riconfermando la loro eccellenza nella rievocazione storica internazionale. La Giostra, giunta alla 23a edizione, rappresenta molto più di una competizione: è un’occasione unica di scambio culturale e di amicizia tra popoli, che dal 2020 ha assunto un significato ancora più profondo, dedicando l’iniziativa al tema della PACE, caro anche alla Repubblica di San Marino. Oltre all’emozionante sfida cavalleresca, la partecipazione sammarinese ha rafforzato i legami con le numerose delegazioni internazionali presenti – da Francia, Grecia, Regno Unito, Croazia, Malta e Italia – e consolidato il forte legame con la città di Sulmona, testimoniato anche dal gemellaggio istituzionale con il Castello di Serravalle. Un successo possibile anche grazie al sostegno continuo della Segreteria di Stato al Turismo, che da sempre valorizza la presenza della Repubblica in eventi culturali di respiro internazionale. Ma le celebrazioni non si fermano qui: la vittoria a Sulmona è solo il preludio all’evento più atteso dell’estate sammarinese. Dal 25 al 27 luglio, la Prima Torre Guaita tornerà a vivere con le Giornate Medievali, manifestazione simbolo del Titano all’insegna di storia, tradizioni e spettacolo. Dalle 18:00 alle 24:00, le antiche mura si animeranno con danze, canti, armi, armature, cucina storica e fuoco vivo, in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. Nelle serate di venerdì e sabato, gli ospiti potranno assistere a un evento speciale: il banchetto nuziale tra Rodolfo di Carpegna e madonna Fior di Menta, accompagnato da musica dal vivo, novelle e piatti ispirati alle ricette dell’epoca. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo affascinante e lontano nel tempo, che rivive ogni anno con passione, autenticità e orgoglio tutto sammarinese.

L’appuntamento è alla Prima Torre Guaita per festeggiare insieme questo straordinario ritorno al Medioevo!