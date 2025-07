San Marino, tripletta storica per la Federazione Balestrieri: tre vittorie in tre giorni tra sport, tradizione e spettacolo

Un weekend memorabile per la Federazione Balestrieri Sammarinesi, che nei giorni 25, 26 e 27 luglio ha firmato una straordinaria tripletta di vittorie tra rievocazioni storiche e competizioni sportive, riportando la Repubblica al centro della scena nazionale con un mix perfetto di passione, tecnica e identità culturale.

Grande apertura alle Giornate Medioevali

I festeggiamenti sono iniziati venerdì 25 luglio con l’inaugurazione delle Giornate Medioevali di San Marino. La Federazione ha guidato la cerimonia d’apertura con il tradizionale bando, il corteo storico, spettacoli nella Cava dei Balestrieri e l’esibizione di artisti internazionali. Il centro storico si è trasformato in un autentico borgo medievale, attirando cittadini e visitatori in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Sabato trionfale: Campioni d’Italia sotto la pioggia

Sabato 26 luglio è stata la giornata della consacrazione sportiva: nonostante la pioggia battente, la squadra sammarinese ha conquistato il Campionato Italiano di Tiro con la Balestra a squadre, superando le formazioni di Lucca, Volterra, Massa Marittima e Pisa (Porta San Marco). A brillare anche l’individuale: Gianluca Balducci ha centrato il corniolo, conquistando il titolo di Re della Balestra, la medaglia d’oro e il prestigioso Collare d’Oro, massimo riconoscimento per un balestriere.

Domenica di emozioni e innovazione: la Disfida del Tricorniolo

Domenica 27 luglio, davanti a una Cava dei Balestrieri gremita e alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, si è svolta la Disfida del Tricorniolo. A vincere il bersaglio più difficile è stato Lorenzo Voltan, completando così un tris di successi senza precedenti per la Federazione. A rendere la giornata ancora più affascinante è stata l’esibizione di Danilo Giovannini, che ha presentato una replica funzionante della balestra veloce progettata da Leonardo da Vinci, offrendo una dimostrazione tecnica e culturale di grande valore.

Tre giorni, tre trofei: orgoglio sammarinese

Campionato Italiano a squadre, Re della Balestra, Disfida del Tricorniolo: tre vittorie in tre giorni che riportano in auge la tradizione balestriera sammarinese. Un successo che, come sottolinea la Federazione, “testimonia la forza di una comunità unita, viva e profondamente legata alla propria identità”.

Applausi per Gianluca Balducci, Lorenzo Voltan, per tutta la squadra, i figuranti, musici, sbandieratori e per chi lavora ogni giorno per tenere viva questa antica tradizione. Un ringraziamento speciale va a Danilo Giovannini, “per aver impreziosito la domenica con un’interpretazione fedele e affascinante dell’ingegno di Leonardo da Vinci”.

Un weekend da incorniciare, che – come dichiarato dalla Federazione – “entra a pieno titolo nella storia della nostra Repubblica”.