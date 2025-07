San Marino. Tris di arrivi al Tre Penne: ecco Loiodice, Pastorelli e Peluso

Continua a muoversi il Tre Penne che sta allestendo una formazione competitiva per affrontare la prossima stagione e lo fa con tre colpi a effetto: dal Cosmos arriva il centrocampista sammarinese Simone Loiodice e l’esterno classe 2001 Lorenzo Pastorelli, in avanti il reparto offensivo si arricchisce dell’estro e della rapidità di Lucio Peluso, che ha vissuto la scorsa stagione con la maglia del Gambettola in Eccellenza.

Loiodice ha una lunga esperienza nel Campionato Sammarinese, avendo trascorso già otto stagioni combinate con la maglia de La Fiorita e Cosmos. Per il Tre Penne si tratta di un rinforzo di qualità e sostanza a centrocampo. “Sono molto contento di arrivare al Tre Penne, una Società che ho sempre ammirato e rispettato da avversario in questi anni. Ho accettato questa sfida e sono sicuro che con il duro lavoro ci potremo togliere qualche soddisfazione” ha affermato Loiodice, che vestirà la maglia numero 8.

Arrivato sul Titano nella stagione 2022-2023 dal vecchio Victor San Marino, Lorenzo Pastorelli si distingue per la sua capacità di dribbling e per la sua velocità a tutta fascia. Tre gol e quattro assist in questa stagione per lui, che ha dopo tre anni è pronto per una nuova avventura. Per Pastorelli è pronta la casacca biancazzurra numero 7 e nelle sue prime dichiarazioni ammette: “Dopo tre anni passati al Cosmos, che desidero ringraziare per tutto quello che hanno fatto, sentivo che era giunta l’ora di cambiare e avevo bisogno di nuovi stimoli. Scegliere il Tre Penne è stato facile, perché per entrambi deve essere l’anno della riscossa e io ho sempre stimato questa squadra. Qui ritrovo alcuni vecchi compagni come gli stessi Badalassi e Loiodice, ma anche Palazzi e D’Addario oltre al mister con cui ho trascorso due stagioni e il direttore sportivo Bollini”.

Lucio Peluso è invece una vecchia conoscenza del calcio sammarinese, nella stagione 2020-2021 ha vestito la maglia de La Fiorita segnando sette resi nell’annata resa compilata dall’avvento del Covid. Nell’ultima stagione ha realizzato sei gol con il Gambettola e ora è pronto a ereditare la maglia numero 10 per vivere una stagione da protagonista. “Dall’ultima volta che ho giocato a San Marino il livello è in costante aumento, lo dimostra il valore dei giocatori che sono arrivati e tuttora stanno arrivando in tutte le squadre, questo è sicuramente un stimolo in più per tornare a misurarmi in questo campionato – ha affermato Peluso -. Nella mia scelta è stato determinante il ds Bollini, che ho già avuto in passato e so che ha l’intenzione di lavorare seriamente. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti per vedere e conoscere i miei compagni, sono molto motivato”.

