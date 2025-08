San Marino. Troina (Motus): ”Durante le feste medioevali attività chiuse e spazzatura lasciata di fuori già alle 6 di sera”

Ecco uno stralcio del resoconto di Askanews della Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione Sessione 8,9,10 luglio 2025 – Giovedì 31 luglio, pomeriggio

Gaetano Troina (…) Vorrei poi toccare anche il tema turismo, perchè ho ricevuto alcune segnalazioni riguardo alle serate medievali che si sono svolte lo scorso weekend. Non tanto riguardo all’evento in sé, ma a una serie di questioni che impattano su quella che può essere la visione che ha del nostro Paese un turista. Io penso che non sia accettabile che alcune attività produttive e commerciali, alle sei della sera, con un evento come quello che inizia a breve, lascino i rifiuti fuori dalla porta. Non é dignitoso per un centro storico di una Repubblica come la nostra, che non dico vive di turismo, ma in cui il turismo ha un impatto rilevante, potersi permettere cose di questo tipo. Soprattutto non é accettabile che durante un evento di quel tipo, alcune attività commerciali fossero già chiuse a quell’ora del pomeriggio. Ci sono esempi stra-virtuosi nel nostro circondario di come si accoglie un turista e di come gli si può rendere accattivante un centro storico bello come il nostro. Noi da anni ignoriamo questi esempi virtuosi e continuiamo a fare figuracce costantemente.”