San Marino. Truffa ad un’anziana a Murata: la figlia mette in fuga la truffatrice ripresa anche da un video

I truffatori sono tornati a colpire gli anziani. Questa volta vittima di una truffa è stata un’82enne residente a Murata, in Città. Martedì pomeriggio ha ricevuto una telefonata ingannevole: “Suo figlio ha avuto un incidente a Forlì, siamo del tribunale, un ufficiale giudiziario arriverà per ritirare del denaro”. Poco dopo, si è presentata alla sua porta una ragazza di circa 30-35 anni. La donna, preoccupata per il figlio, che effettivamente era a Forlì, non ha esitato a cercare soldi e oro da consegnare alla truffatrice.

Fortunatamente, nel frattempo è arrivata la figlia della donna, che, comprendendo la gravità della situazione, è riuscita a mettere in fuga la truffatrice e a contattare la Gendarmeria. L’abitazione della vittima è dotata di un sistema di videosorveglianza, per cui la famiglia ha fornito agli agenti anche il video che mostra l’identità della truffatrice.