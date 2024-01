San Marino. Truffa aggravata: processo per quattro dipendenti del settore pubblico

Processo a quattro dipendenti del settore pubblico a San Marino per truffa aggravata ai danni dello Stato. Le accuse sostengono che i dipendenti abbandonassero il lavoro per eseguire commissioni personali. Le indagini sono state condotte dalla Polizia Civile e i fatti risalgono alla primavera 2022. Il giudice Saldarelli, durante la prima udienza, ha respinto la richiesta delle difese di rimettere gli atti in istruttoria e ha disposto il proseguo del dibattimento. La prossima udienza è fissata per il 24 febbraio.

Nel tribunale, davanti al giudice Valentini, viene affrontato anche un filone del processo Banca Cis, che riguarda l’utilizzo di titoli di correntisti come garanzia per prestiti a favore della banca. L’udienza inizierà a breve.