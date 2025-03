San Marino. Truffe online: una lotta costante tra prevenzione e recrudescenza. Nel riminese il fenomeno è in aumento e sta colpendo parecchi utenti (di David Oddone)

Mentre a San Marino il fenomeno delle truffe online sembra essere sotto controllo, grazie soprattutto all’ottimo lavoro di prevenzione svolto dalle associazioni dei consumatori, nei territori circostanti si assiste purtroppo a una recrudescenza dell’attività criminale.

Negli ultimi mesi, sul Titano, le associazioni dei consumatori hanno organizzato eventi informativi nelle scuole e con gli anziani, diffuso opuscoli, comunicati stampa e fornito una serie di consigli utili. Grazie a tali iniziative, la popolazione è maggiormente consapevole dei rischi e delle precauzioni da adottare.

Nel riminese, invece, i dati che emergono attraverso la stampa locale indicano un costante aumento dei crimini informatici. Sono ancora numerosi i cittadini riminesi che, abbassando la guardia, diventano vittime di pratiche truffaldine telefoniche e online. Tuttavia, la responsabilità non ricade ovviamente solamente su di loro. I malviventi, infatti, sfruttano un’ampia gamma di strumenti per mettere a segno le loro azioni fraudolente.

Uno degli ultimi stratagemmi utilizzati è lo “spoofing” telefonico, una tecnica ingannevole finalizzata alla raccolta di dettagli bancari, credenziali e altre informazioni sensibili. È fondamentale prestare maggiore attenzione quando si ricevono chiamate o messaggi da persone sconosciute, poiché potrebbero essere tentativi di frode.

Un altro segnale di pericolo è rappresentato dalle richieste di verificare i codici della propria carta di credito o del conto corrente in modo inspiegabile. I truffatori si spacciano per impiegati bancari o agenti di polizia per ottenere accesso a dati sensibili delle loro vittime, che poi utilizzano a fini fraudolenti.

Le forze dell’ordine sono consapevoli di come i malviventi possano utilizzare addirittura le le loro utenze per ottenere informazioni sensibili, riuscendo a fare figurare sul display della vittima, persino il loro numero telefonico. È importante ricordare che istituti di credito o enti pubblici non richiederanno mai informazioni riservate tramite telefonata. Né tantomeno lo farebbero mai le forze dell’ordine!

In conclusione, la guardia deve restare alta poiché il fenomeno delle truffe online non conosce confini e può colpire chiunque, sia a San Marino che nei territori circostanti. La consapevolezza e l’informazione restano le armi principali.

David Oddone

(La Serenissima)