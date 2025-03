San Marino. Tutela interessi dello Stato per il recupero dei danni subiti. Tutti i procedimenti contro la CRICCA e la Relazione del Seg. Canti

“Il Congresso di Stato – viene rilevato nella relazione – ha posto in essere una serie di interventi normativi volti a tutelare il patrimonio dello Stato.

In particolare si evidenzia la Legge n. 154 del 27 agosto 2021, con la quale si è introdotta la c.d. “revocatoria semplificata” che prevede una procedura semplificata per gli atti di alienazione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, stabilendone l’inefficacia nei confronti del creditore, che puo? procedere all’espropriazione forzata del bene direttamente nei confronti del terzo acquirente, senza agire in giudizio con l’azione revocatoria, annotando il decreto di pignoramento nei pubblici registri entro un anno dalla trascrizione dell’atto di alienazione.

La Legge attribuisce una presunzione di frode agli atti di alienazione compiuti dal debitore a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, evitando che il creditore debba instaurare un ordinario giudizio di cognizione.

Si rappresenta, altresì, che con la Legge n. 24 del 2 marzo 2022 si è inteso riformare il settore delle misure cautelari personali e reali, che mira ad assicurare una maggiore efficienza del procedimento di adozione delle stesse e l’introduzione di nuovi strumenti deflattivi in ambito procedurale. In particolare si è intervenuti nelle aree maggiormente esposte al rischio di invalidazione, ove si è avvertito più seriamente la mancanza di garanzie e di concreta realizzazione dei principi costituzionali in materia di rito penale, in particolare del diritto di difesa, della speditezza, dell’economicità, della pubblicità e dell’indipendenza dei giudizi.

Inoltre, all’art. 25 della Legge n. 171 del 23 dicembre 2022 si è voluto meglio declinare i rimedi tesi a conservare la garanzia patrimoniale del debitore/autore del reato a vantaggio dei titolari dei crediti che derivano dal reato stesso.

In particolare, nella circostanza in cui il patrimonio da garantire sia quello del responsabile di un reato, la revocatoria penale trova la sua peculiarità rispetto a quella ordinaria civile, il cui utilizzo, tuttavia, non è escluso neanche in questa peculiare fattispecie, se ne ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi. Da ultimo si rappresenta che, anche alla luce della delega presente all’articolo 3, comma 23, della Legge 15 settembre 2023 n. 132 e tenuto debitamente conto dell’Ordine del giorno in oggetto, la Segreteria per la Giustizia ha avviato l’iter consiliare per l’adozione del Progetto di Legge “Modifiche agli articoli 197 e 198 del Codice Penale – Appropriazione indebita e Amministrazione infedele”, che istituisce un’aggravante nel caso in cui i reati di “Appropriazione indebita” (art. 197 c.p.) e “Amministrazione infedele” (art. 198 c.p.) vengano commessi in danno dello Stato, di società da esso partecipate o di enti pubblici o istituti bancari e finanziari. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si rappresenta, in conclusione, che il Governo ha azionato nel tempo tutti gli strumenti in suo possesso per tutelare gli interessi dell’Ecc.ma Camera nei diversi procedimenti penali che vedevano lesi gli interessi dello Stato.

Si evidenzia, a tal riguardo, che nell’ambito dei procedimenti penali sopra indicati è emersa una carenza di strumenti efficaci per il recupero dei patrimoni a garanzia dello Stato detenuti all’estero.

E’ auspicabile, quindi, intervenire in tal senso, affidando un incarico a professionisti che possano supportare l’Avvocatura dello Stato nel rintracciare eventuali patrimoni detenuti all’estero.

In definitiva, dall’elenco dei procedimenti penale citati nella presente relazione, si comprende quale e quanto lavoro stia svolgendo ogni giorno il nostro Tribunale.

Il Governo resta fiducioso che i sopra menzionati procedimenti, ad oggi in diverse fasi del giudizio, possano concludersi nell’ottica dell’accertamento della verità e della giustizia.

Fonte Askanews