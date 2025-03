San Marino. Tutti in kart sabato 15 giugno con l’iniziativa “Stop al Bullismo”

Le Istituzioni e lo sport motoristico sammarinese ancora una volta a fianco della campagna “Stop al bullismo”, con testimonial il giovane kartista Lorenzo Cheli. Sabato 15 giugno tutti in kart gratuitamente, con la partecipazione straordinaria del pilota Christian Montanari.

Repubblica di San Marino. Sarà un grande pomeriggio di sport e di kart quello di sabato 15 giugno, presso “Il Pistone Kart Racing Track” di Bellaria Igea Marina, gratuito per i ragazzi da 8 a 16 anni, all’insegna dell’amicizia, del rispetto e della condivisione di questo bellissimo sport, con la partecipazione straordinaria del pilota Christian Montanari.

La FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese è di nuovo in prima fila accanto a Lorenzo Cheli, testimonial della campagna “Stop al bullismo”, in questa iniziativa di sport promossa dal Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino, con il patrocinio della Segreteria di Stato Lavoro e Sport, della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, per la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università, la Ricerca Scientifica e le Politiche Giovanili, della Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia.

Lorenzo Cheli corre nel campionato Italiano Easy Kart 100cc ed è testimonial della campagna “Stop al bullismo”: lo sport deve essere un luogo in cui cimentarsi senza sopraffazioni, imparando a rispettare gli altri e a condividere momenti di amicizia.

IL PROGRAMMA

Questi gli orari della iniziativa “tutti in kart” di sabato 15 giugno presso il “Il Pistone Kart Racing Track” di Bellaria Igea Marina.

Ore 15.00 accredito dei ragazzi accompagnati da almeno un genitore

Ore 15.30 briefing del pilota Christian Montanari

Ore 16.00 tutti in kart divisi per categorie di età per i turni liberi

Durante il pomeriggio sarà servita una merenda a tutti i partecipanti.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria presso FAMS info@fams.sm entro il 12 giugno 2024.