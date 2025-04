San Marino. Tutto pronto per il Rally del Casentino con cinque equipaggi Scuderia San Marino

Un nuovo fine settimana attende la Scuderia San Marino, pronta a farsi valere anche nelle prossime gare in programma.

Paolo Diana sarà al settimo Rallysprint de Reocin, pronto a dare tanto spettacolo a tutti gli appassionati del mondo rallystico. Ad Arezzo, Davide Simoncini e Lorenzo Ercolani saranno impegnati al Rally Internazionale del Casentino.

Per la parte storica del Casentino la presenza di quattro equipaggi targati Scuderia, Nicholas Ciacci sarà navigato da Federico Dalla Vecchia. Alessandro Fedolfi sarà navigato da Adriano Giannini, mentre Nicolò Fedolfi farà squadra con Livio Ceci. Mirco Gabrielli sarà alle note di Francesco Mearini.

In Inghilterra va in scena il Goodwood Festival of Speed e per l’evento si segnala un grande ritorno nei ranghi della Scuderia San Marino: Luca Drudi sarà su una Ferrari F40 LM, di cui se ne contano solo 19 esemplari.

Infine i kart: prosegue la stagione della Coppa Italia di Zona 3 per Nicolas Tagliaferri, questa volta impegnato sul Circuito di Ortona.