San Marino. U16 femminile: le convocate del CT Piva per la doppia amichevole in Romania

Si riunirà venerdì 25 ottobre la Nazionale Under 16 femminile, quando partirà alla volta di Bucarest per una doppia amichevole con le padrone di casa della Romania. Le ragazze del C.T. Giacomo Piva tornano dunque in campo dopo le due sfide giocate a giugno scorso ad Acquaviva proprio contro le pari età rumene. La prima amichevole delle Titane si giocherà sabato 26 ottobre alle ore 16:00 (le 15:00 a San Marino) al Buftea National Football Center di Bucarest poi, nella giornata di domenica 27, la Nazionale sammarinese effettuerà un allenamento ufficiale sempre nel medesimo impianto. La seconda amichevole, anche questa in programma al Buftea Center, si giocherà lunedì 28 ottobre alle 12:00 locali (le 11:00 a San Marino). Martedì 29 il rientro in Repubblica.

Queste, di seguito, le convocate del C.T. Piva per la doppia amichevole con la Romania: