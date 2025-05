San Marino. U22: Gozzi e Babboni lanciano il Domagnano, Academy in dieci dal 9’ del primo tempo

Già da un turno fuori dalla lotta per la post-season, gli Under 22 cercavano contro il Domagnano un risultato che potesse spezzare il trend di quattro gare, quelle prima della sosta, rivelatesi piuttosto complicate. I Lupi, però, impongono un altro stop ai giovani Titani segnando una rete per tempo e beneficiando, recupero delle due frazioni compreso, di più di 90’ di superiorità numerica.

Il primissimo tentativo di vantaggio è proprio dei ragazzi di Cecchetti, che al 6’ hanno un’interessante punizione dai 25 metri. Batte Bortolotto col mancino: tiro forte e fuori bersaglio. Poco dopo Parma lancia in profondità per Gozzi, anticipato da Battistini che però perde le geometrie e va in presa un istante prima che la palla varchi la linea dei sedici metri. Inevitabile cartellino rosso per il portiere dei giovani Biancoazzurri: Cecchetti “sacrifica” D’Addario ed inserisce Cervellini, alla seconda presenza stagionale. Il nuovo entrato è immediatamente sollecitato dalla punizione di Gregori: soluzione centrale, bloccata in due tempi dal portiere biancoazzurro. Ci prova poi Angelini con un destro dal limite: anche qui Cervellini è in traiettoria, ma stavolta non rischia la presa. Sul fallo laterale successivo, però, il Domagnano capitalizza la superiorità numerica. Palla a Merendino che crossa al centro per Gozzi, abile a prendere il tempo sia a Mattia Sancisi che a Cervellini: incornata precisa sul secondo palo e vantaggio giallorosso quando il cronometro segna esattamente 13:00. La San Marino Academy risponde d’orgoglio. La pressione decisa di Valli Casadei offre un’opportunità a Giocondi, che però dosa male la potenza del traversone per Bortolotto, lasciato solo all’altezza del secondo palo. Il Domagnano chiude il primo tempo senza forzare. Prima del duplice si registra solamente una mischia davanti a Cervellini nata da corner: Gozzi cerca la correzione in area piccola ma viene opportunamente murato da Giocondi.

Anche la ripresa viaggia su ritmi tutt’altro che forsennati. Il primo, serio pericolo per la porta di Cervellini arriva poco prima dell’ora di gioco e nasce da un’errata gestione del pallone proprio da parte dell’estremo biancoazzurro, che di fatto calcia addosso ad Angelini all’ingresso dell’area piccola. L’attaccante del Domagnano però non è reattivo e l’Academy si salva. Sull’altro fronte, è un calcio d’angolo ad offrire una buona chance di pareggio. La difesa del Domagnano non libera e Nicolò Sancisi può cercare la porta col mancino: intervento non banale di Colonna a “scrostare” il pallone da sotto la traversa. Una manciata di minuti dopo, Gatti recupera palla a centrocampo e Molinari lancia in corsia Giocondi, che rientra sul destro e cerca l’angolino basso più lontano: c’è tanta precisione nel suo tiro, ma non la necessaria potenza; Colonna può sventare. I due squilli hanno l’effetto di scuotere il Domagnano, che al 78’ trova il raddoppio con Babboni. Il 9 giallorosso sfrutta un rimpallo per presentarsi davanti a Cervellini e poi eludere l’uscita del portiere con un tocco sotto che risulta vincente, nonostante il disperato tentativo di salvataggio di Mattia Sancisi. Parma prova a chiudere a tripla mandata il successo con una punizione dalla media distanza che finisce alta di non di molto. Di là, i giovani Biancoazzurri usano di nuovo l’arma dei corner per rendersi pericolosi. Famiglietti salta altissimo ma non riesce ad essere preciso nell’incornata. Non ci saranno poi altri sussulti nel lunghissimo extra-time concesso.

Campionato Sammarinese BKN301, 28. giornata | Domagnano – San Marino Academy 2-0

DOMAGNANO

Colonna; Donati (dal 57’ Baffoni), Merendino, Parma, Faetanini (dal 73’ Ceccaroli), Perazzini, Buda (dal 73’ Ricchi), Gozzi, Gregori, Angelini (dal 68’ Semprini), Ferraro (dal 68’ Babboni)

A disposizione: Batori, Zafferani, Cervellini, Caprili

Allenatore: Paolo Rossi

SAN MARINO ACADEMY

Battistini; M. Sancisi, Giambalvo (dal 75’ Gatti), Zavoli (dal 66’ M. Ciacci), Giocondi, Severi (dal 46’ Sarti), Valli Casadei, N. Sancisi, Bortolotto (dal 66’ Molinari), D’Addario (dall’8’ Cervellini), Famiglietti

A disposizione: Renzi, De Luca, Tumidei

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Francesco Mineo

Assistenti: Manuel Bellavista, Giovanni Notarpietro

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Ammoniti: Valli Casadei, Zavoli, M. Sancisi, Parma, Merendino

Marcatori: 13’ Gozzi, 78’ Babboni

