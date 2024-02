San Marino. UDS: nuovo Consiglio Direttivo, Valentina Rossi è la nuova Presidente

Nel tardo pomeriggio di lunedì 26 febbraio si è tenuta l’assemblea ordinaria dell’associazione Unione Donne Sammarinesi. È stata l’occasione per fare un bilancio delle iniziative sin qui portate avanti e per impostare la progettazione futura. Come emerso dalla volontà dei presenti, l’intento è quello di proseguire l’attività dell’associazione puntando all’elaborazione di progetti di legge di iniziativa popolare per sostenere le tematiche previste dallo statuto fondativo.

L’assemblea ha inoltre deliberato di inserire due modifiche interpretative allo statuto. Da una parte si è esplicitato in maniera ancora più chiara che non possono essere elette nel direttivo di UDS persone che svolgano ruoli attivi all’interno dei movimenti e dei partiti politici, dall’altra si è specificato che il tesseramento all’associazione non richiede obbligatoriamente il rinnovo annuale, ma vengono esclusi dall’adesione solo coloro che ne facciano esplicita richiesta.

Momento fondamentale dell’incontro è stato il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’associazione, ormai giunto alla conclusione del proprio mandato. Il direttivo uscente era composto da Maria Elena D’Amelio, Gloria Giardi, Vanessa Muratori, Selena Simoncini e Karen Pruccoli, con quest’ultima a svolgere il ruolo di Presidente dell’associazione, affiancata da Vanessa Muratori nella funzione di Vicepresidente. Durante l’assemblea, Maria Elena D’Amelio e Karen Pruccoli hanno offerto la loro disponibilità a rimanere nel direttivo, mentre sono state elette come nuove rappresentanti Vanessa D’Ambrosio, Laura Muratori e Valentina Rossi. Quest’ultima è stata scelta dall’assemblea quale nuova Presidente e Maria Elena D’Amelio come Vicepresidente.

La riunione ha rappresentato anche l’occasione per ringraziare Karen Pruccoli per l’immenso e preziosissimo lavoro svolto in questi anni assieme all’intero direttivo che l’ha affiancata, sia quello ufficiale, sia quello informale e più allargato. Grazie a questo team è stato possibile portare avanti – oltre all’immane lavoro per il referendum sulla depenalizzazione e regolamentazione dell’IVG e il conseguente impegno per seguire la stesura della relativa legge – anche moltissime altre iniziative, come le manifestazioni a sostegno delle donne afgane e iraniane, le numerose collaborazioni con altre associazioni affini e le tante proposte culturali di sensibilizzazione sulle tematiche legate alla prevenzione della violenza di genere e all’empowerment delle donne.

Unione Donne Sammarinesi