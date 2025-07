San Marino. UEFA Futsal Champions League: il Murata volerà in Macedonia del Nord

Il Murata si appresta a difendere i colori del futsal sammarinese nella massima competizione continentale per club. I campioni di San Marino, rappresentati oggi a Nyon da Lorenzo Bugli, Nicola Albani e Maria Antonietta Mulazzani, sono stati inseriti nel Gruppo A del Turno Preliminare di Qualificazione alla UEFA Futsal Champions League 2025-26. I Bianconeri torneranno a disputare una partita internazionale a distanza di sette anni dall’unico precedente (Jonava, 2018).

Nel medesimo raggruppamento del Murata trovano spazio due vecchie conoscenze dei club sammarinesi: gli armeni dello Yerevan FC (incrociati dal Fiorentino nel 2023, che impattò a reti inviolate) e gli andorrani del FC Encamp (avversari del Tre Fiori nel 2017 per un altro pareggio, stavolta 1-1 con rete di Alex Santi). La terza squadra, afferente alla seconda fascia di sorteggio e padrona di casa, risponde al nome del Futsal Club FORCA – inedito assoluto nella storia del futsal sammarinese d’Europa.

Precedenti alla mano e in considerazione del trend ascendente del futsal nostrano nella massima competizione europea per club, c’è da essere certi che il Murata vorrà ripartire dal confermare i due terzi posti centrati dal Fiorentino (2023, 2024) e – perché no – sognare qualcosa di più. La vincitrice del Gruppo A, come quella del Gruppo C, raggiungerà le ucraine FC Hit Kyiv e FC Aurora Team nel Main Round di UEFA Futsal Champions League. Il Turno Preliminare, che interessa da vicino i campioni di San Marino del Murata, si giocherà l’ultima settimana di agosto.

FSGC | Ufficio Stampa