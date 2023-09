San Marino. UEFA: impegni a Nyon e Berna per Barducci e Rondelli

Diverso il tema, medesimo l’impegno internazionale in coordinamento con UEFA per Raffaele Barducci e Paolo Rondelli. Quest’ultimo, Delegato UEFA di lungo corso, è stato designato per Young Boys-Lipsia di questa sera (ore 18:45). Allo Stadion Wankdorf di Berna, le formazioni elvetica e tedesca inaugureranno gli impegni del Gruppo G di UEFA Champions League in cui sono inseriti anche i campioni in carica del Manchester City. Il sammarinese agirà in stretto contatto con un UEFA Referee Observer d’eccezione: niente meno che Roberto Rosetti, chiamato a visionare l’operato della quaterna albanese diretta da Enea Jorgji. Un italiano anche in sala VAR: Marco Guida sarà assistito nel monitoraggio digitale dall’olandese Dieperink.

Trasferta svizzera, questa già terminata, anche per Raffaele Barducci. A Nyon gli scorsi 12-13 settembre per il Women’s Football Lead Day, ha partecipato insieme a rappresentati di altre dieci Federcalcio europee a gruppi di lavoro mirati allo sviluppo del calcio femminile. Tanti i temi toccati tra marketing, comunicazione, e sviluppo delle competizioni, ma anche Grassroots ed il progetto UEFA HatTrick. Un’opportunità di confronto trasversale sulle metodologie di lavoro e le strategie adottate nelle diverse realtà calcistiche continentali, tutte finalizzate allo sviluppo del calcio femminile. Infine, UEFA ha illustrato – per ogni area tematica – gli obiettivi fissati per il futuro prossimo e le risorse investite a sostegno di un percorso di crescita costante per il calcio femminile europeo.

FSGC | Ufficio Stampa