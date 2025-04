San Marino. UEFA Licensing Exchange Programme: Rondelli e Zoppis ad Andorra

Paolo Rondelli ed Andrea Zoppis, rispettivamente Licensing Manager e Deputy Licensing Manager per la FSGC, sono volati sui Pirenei – ad Andorra – per il secondo appuntamento all’interno del progetto Licensing Exchange Programme promosso dalla UEFA che ha accoppiato le Federcalcio sammarinese e andorrana, dal 23 al 25 aprile. I responsabili delle licenze UEFA in seno alla FAF avevano visitato la FSGC lo scorso novembre, ora è toccato a Rondelli e Zoppis prendere coscienza della metodologia di lavoro andorrana in questo settore. Anche in questo caso erano presenti Ales Zavrl e David Peradalta Negre, Head of Club Licensing e Club Licensing Specialist per UEFA.

La visita si è sviluppata attorno all’analisi di caratteristiche simili e differenti nei due sistemi di licenze, grazie al coordinamento dell’attività da parte del Licensing Manager della FAF, Andrea Vidal, nonché attraverso un confronto diretto con i vertici federali andorrani – Felix Alvarez (Presidente) e David Rodrigo (Segretario Generale). Tre giorni intensi, nei quali Rondelli e Zoppis hanno potuto incontrare anche gli esperti finanziari di Federcalcio e club andorrani, oltre a CEO ed Administrative Managers di due importanti squadre locali quali Santa Coloma e Inter Club d’Escaldes, senza dimenticare i Presidenti delle Commissioni Licenze FIB e AB. Importanti occasioni di confronto nelle quali discutere dei procedimenti in essere nel sistema licenze attuale, nonché valutare possibili variazioni che possano beneficiare ad entrambe le Federcalcio.

FSGC | Ufficio Stampa