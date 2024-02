San Marino. UEFA: Zoppis e Rondelli al CLFS workshop di Limassol

Il Licensing Manager Paolo Rondelli ed il Deputy Licensing Manager Andrea Zoppis hanno partecipato, in rappresentanza della FSGC, al UEFA Club Licensing & Financial Sustainability (CLFS) workshop di Limassol (Cipro). Dall’8 al 10 novembre scorsi si è tenuta, sull’isola del Mediterraneo, la riunione annuale organizzata dalla UEFA sui temi del Club Licensing e della Financial Sustainability, giunta a celebrare il ventennale della prima edizione del programma.

A fare gli onori di casa il Presidente della Federcalcio cipriota Georgios Koumas, intervenuto durante i due giorni di lavoro insieme a tutto lo staff del relativo Dipartimento UEFA, capeggiato dal Head of Club Licensing Ales Zavrl e dal Director of Financial Sustainability & Research Andrea Traverso. Nell’occasione sono stati sviluppati temi importanti, come le modifiche al Regolamento internazionale delle Licenze UEFA ed ai format delle Coppe Europee, temi che i rappresentanti della FSGC trasmetteranno ai club sammarinesi in vista del ciclo licenze per la stagione 2024-25. Importante riconoscimento, inoltre, per il Licensing Manager Paolo Rondelli, premiato insieme ai colleghi delle altre Federazioni Europee che come lui hanno festeggiato i 20 anni della propria carica, ovvero sempre presenti fin dall’inizio del programma.

Per Andrea Zoppis, stavolta nelle vesti di Sustainability Officer della FSGC, la scorsa è stata una settimana particolarmente intensa ed impegnativa, a livello di progetti internazionali. Dal 6 all’8 novembre, presso il quartier generale della UEFA a Nyon, ha infatti partecipato al SES Meeting organizzato da UEFA e condotto da Michele Uva (UEFA Social & Environmental Sustainability Director). A seguito del lancio della strategia UEFA di Responsabilità Sociale 2030, le Federazioni Europee stanno sviluppando internamente quei capisaldi, creando la propria direzione strategica nazionale. In questo la Federcalcio di San Marino è risultata all’avanguardia, tra le prime a pubblicare una sua Strategia FSR già nel settembre 2022.

La due giorni è stata anche l’occasione per i partecipanti per confrontare il proprio lavoro e condividere le best practices individuate, oltre che per aggiornarsi sulle nuove iniziative di sostenibilità e le rinnovate linee guida della UEFA riguardo alla realizzazione di infrastrutture sostenibili, nonché in termini di piani di circular economy. Tra gli ospiti intervenuti, si segnala anche la piacevole visita del calciatore del Genoa Morten Thorsby, sempre attento promotore dei temi della sostenibilità e fondatore dell’associazione #WePlayGreen. La partecipazione del proprio Sustainability Officer all’importante evento testimonia come la FSGC sia sempre più attenta agli importanti temi della sostenibilità, come dimostrato anche dal recente Fan Village di San Marino-Danimarca, denominato “Sosteniamoci” – il cui fil rouge è stato proprio il tema della sostenibilità.

FSGC | Ufficio Stampa