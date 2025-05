San Marino. Ufficio Stato Civile chiuso al pubblico venerdì 23 maggio per intervento tecnico

Sospensione temporanea dei servizi dell’Ufficio Stato Civile per venerdì 23 maggio 2025 L’Ufficio Stato Civile, per il tramite della DGFP – Comunicazione Interna ed Esterna, informa che a partire dalle ore 10:00 di venerdì 23 maggio 2025, l’attività ordinaria dell’Ufficio Stato Civile sarà interrotta, con la conseguente chiusura al pubblico, sia per i servizi in presenza che telefonici, a causa di un intervento tecnico programmato. Le attività riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 26 maggio 2025.

Si invita l’utenza a considerare tale sospensione temporanea dei servizi nella programmazione delle proprie attività, con l’auspicio di arrecare il minor disagio possibile.

Comunicato stampa