San Marino. UGRAA: in prima linea per la prevenzione della Flavescenza Dorata

UGRAA sta investendo nella formazione dei propri tecnici per rafforzare le attività di monitoraggio e prevenzione delle malattie della vite, in particolare la Flavescenza Dorata, una delle fitopatie più gravi che stanno colpendo i vigneti europei. La Flavescenza Dorata è una malattia causata da un fitoplasma trasmesso principalmente dall’insetto vettore Scaphoideus titanus. Colpisce le piante di vite determinando ingiallimenti fogliari, alterazioni dei grappoli e gravi deperimenti vegetativi, fino alla morte della pianta. A causa della sua elevata capacità di diffusione e della difficoltà di eradicazione, la Flavescenza Dorata è soggetta a misure di lotta obbligatoria in numerosi paesi europei, inclusa l’Italia.

Nell’ambito del programma formativo in collaborazione con il Servizio Fitosanitario dell’Emilia-Romagna, un gruppo di tecnici UGRAA ha partecipato a un’uscita didattica presso un vigneto sperimentale in località Migliarina (MO), con il supporto dei tecnici del Servizio Fitosanitario di Cesena e del Consorzio Fitosanitario di Modena.

Durante la visita, i partecipanti hanno approfondito sul campo le tecniche di campionamento e riconoscimento dell’insetto vettore Scaphoideus titanus, responsabile della trasmissione della Flavescenza Dorata. In particolare, è stato possibile osservare diversi stadi giovanili dell’insetto su filari non trattati, distinguendolo da altre cicaline simili ma non dannose.

Questa attività ha rappresentato un’importante integrazione alla formazione teorica già svolta, consentendo ai tecnici UGRAA di acquisire competenze pratiche sui metodi di monitoraggio, sull’uso di trappole cromotropiche per la cattura degli adulti e sull’analisi dei tralci con sintomi sospetti. Seppur ad oggi non siano stati evidenziati casi di Flavescenza Dorata in provincia di Rimini e a San Marino, la malattia sembra stia seguendo un’espansione verso sud. L’obiettivo è attivare anche in Repubblica di San Marino una rete di monitoraggio tempestiva ed efficace, in grado di individuare precocemente eventuali focolai e prevenire l’insorgenza di un’epidemia.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del protocollo attuativo fitosanitario firmato tra San Marino e Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di prevenire e contenere la diffusione di fitopatie a tutela del patrimonio viticolo.

