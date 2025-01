San Marino. ULTIMA ASTA PUBBLICA del 5 luglio 2024. I prezzi base d’asta sono stati ridotti al 60% rispetto al prezzo di stima

A tutti gli interessati si comunica che il 5 luglio 2024, alle ore 9,00, presso la sala delle pubbliche udienze del Tribunale Unico si terrà la vendita a pubblica asta di terreni posti in Località Gessi, Castello di San Marino, ubicati a margine della zona produttiva di Gualdicciolo, in zona agricola con il vincolo di area naturalistica tutelata, di mq 130.618 circa, come di seguito rappresentati da:

– Terreni edificabili distinti a Catasto Terreni al Foglio 38 mappale n. 78 di mq. 270, zona BE (aree residenziali sparse ad intervento diretto) classe 2 con indici edificatori UF=0,33 IF=1,00 H=ml 8,00 D=ml. 4,00, e Foglio 38 mappale n. 404 in parte di mq. 872, zona BE di classe 1 con indici edificatori UF=0,20 IF=0,60 H=ml 7,00 D=ml. 6,00;

– Terreni adiacenti ai terreni edificabili di complessivi mq. 1.133;

– Terreni coltivati e coltivabili di complessivi mq. 47.443;

– Terreni non coltivati, sterili, non coltivabili, sterpaglie e bosco di complessivi mq. 80.900.

Prezzo base d’asta € 892.773,60=

I prezzi base d’asta sono stati ridotti

al 60% rispetto al prezzo di stima

Per qualsiasi informazione e per esaminare il predetto bene contattare il numero 0549-902116.

Agli interessati che ne faranno richiesta verranno inviate le perizie di stima.