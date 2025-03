San Marino. Ultima settimana dell’anno per il Settore Giovanile di Base, domenica la finale autunnale Under 12 

In chiusura l’attività del Settore Giovanile di Base per quanto riguarda il 2024. Già nel pomeriggio di ieri, presso il San Marino Stadium, tutte le squadre partecipanti al Campionato Sammarinese Under 10 si sono ritrovate per un pomeriggio di sfide sul campo in cui la Nazionale ha chiuso da imbattuta i propri impegni in UEFA Nations League e costruito parte del proprio storico successo. Un’occasione anche per darsi appuntamento al nuovo anno e scambiarsi gli auguri di Natale, famiglie comprese.

Proposito che faranno proprio anche tutti i bambini e tutte le bambine che sabato mattina, all’Ezio Conti di Dogana, parteciperanno all’ultimo raduno dell’Under 8. Nel pomeriggio, il gran finale con la chiusura dell’attività autunnale dell’Under 12. Come avviene da tempi recenti, saranno coinvolte tutte le squadre iscritte al torneo autunnale del Campionato Sammarinese di categoria, che culminerà nella finalissima delle 16:30.

Al netto delle due squadre giunte a contendersi il trofeo, le altre si affronteranno in sfide amichevoli in campi di dimensioni ridotte e allestiti sul manto del San Marino Stadium, a partire dalle 15:00. Dopodiché, tutti i protagonisti di campo e le loro famiglie potranno assistere al derby in casa Serravalle Football Academy da cui emergerà il campione nazionale di apertura. Il titolo sarà una questione tra Folgore 1 e Cosmos 1, che hanno sbaragliato la concorrenza in seno al Girone Azzurro e si ritroveranno nell’impianto principe del calcio sammarinese con l’obiettivo di alzare la coppa al cielo di Serravalle. Tre le frazioni di gioco, al termine del quale risulterà vincitrice la squadra che ne avrà vinta una più degli avversari. In caso di perfetto equilibrio nel computo dei periodi di gara, sarà la Folgore 1 a laurearsi campione – a mente del regolamento di pertinenza, che indica gli scontri diretti maturati in stagione quale primo elemento utile a dirimere situazioni di parità. In entrambi i precedenti stagionali, infatti, la Folgore 1 è risultata vincente.

