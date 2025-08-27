    • San Marino, Ultimate Frisbee Inclusivo protagonista al festival “Tuttavia… che Spettacolo!” di Fair Play

    Sabato 13 settembre, alle ore 15.00, Serravalle ospiterà un evento speciale nel cuore del festival “Tuttavia… che Spettacolo!”: una sfida di Ultimate Frisbee Inclusivo – Fair Play in Movimento, pensata per celebrare il gioco, la collaborazione e l’inclusione.

    In campo si sfideranno le squadre Discoli (ASD Esplora di Rimini) e Good Morning (BFD di Bologna), due comunità che hanno fatto del rispetto reciproco e della partecipazione attiva la loro regola principale. Come spiegano gli organizzatori, “L’Ultimate Frisbee è uno sport unico: niente arbitri, si gioca basandosi sulla fiducia e sull’onestà dei giocatori. Qui il fair play non è un optional, è l’anima del gioco”.

    L’iniziativa non si limiterà a una dimostrazione sportiva: chiunque vorrà potrà provare a lanciare il frisbee, anche senza esperienza. L’obiettivo, sottolineano dal Comitato Organizzatore, è offrire un’esperienza in cui il risultato conta meno del viaggio fatto insieme, promuovendo inclusione e partecipazione fin dal primo lancio.

    Il festival trasformerà l’area di gioco in un luogo di condivisione: il disco che vola nell’aria diventerà simbolo di rispetto, collaborazione e gioia, mentre spettatori e giocatori potranno vivere l’esperienza in prima persona. “Un’occasione per vedere il frisbee sotto una nuova luce: non solo sport, ma metafora di un mondo che ha bisogno di più rispetto, collaborazione e inclusione”, concludono gli organizzatori.

    Il programma completo del festival è disponibile su attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2025. L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutti, spettatori e futuri lanciatori.

    •