San Marino, ultimi giorni per iscriversi a “Musicagiocando” dell’Istituto Musicale Sammarinese: corsi di musica per i più piccoli

Scadono il 31 agosto le iscrizioni a Musicagiocando, i corsi musicali dedicati ai bambini promossi dall’Istituto Musicale Sammarinese. Restano pochissimi posti disponibili per un’esperienza pensata per avvicinare i più piccoli al mondo della musica in maniera divertente e interattiva.

Attraverso il gioco, la scoperta e l’ascolto, i corsi di Musicagiocando guidano i bambini nella crescita musicale e personale, grazie all’esperienza degli insegnanti dell’istituto, da sempre attenti a sviluppare le competenze artistiche e creative dei piccoli partecipanti.

Le lezioni offrono un percorso stimolante in cui i bambini imparano a riconoscere suoni e strumenti, sviluppano il senso ritmico e la capacità di ascolto, scoprendo la musica come strumento di espressione e divertimento.

Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito dell’Istituto Musicale Sammarinese all’indirizzo www.ims.sm/iscrizionimg o contattare il numero 0549 883100.

L’istituto invita genitori e bambini a non perdere questa occasione: un modo unico per entrare nel mondo della musica e vivere un’estate all’insegna della creatività e della scoperta.