San Marino, ultimi posti per la cena di gala “Sfida per la Vittoria”: solidarietà, alta cucina per finanziare la ricerca. Appuntamento il 27 giugno al Kursaal

Le prenotazioni sono ancora aperte, ma i posti stanno per esaurirsi: venerdì 27 giugno alle 21:30 al Centro Congressi Kursaal di San Marino andrà in scena la cena di gala benefica dell’associazione Oceano Blu, evento clou della manifestazione “Sfida per la Vittoria”, nata per sostenere la ricerca sulla rara malattia genetica CAMK2B che colpisce la piccola Vittoria, bambina residente sul Titano.

Un’occasione unica per vivere una serata elegante e solidale, con un menu ricercato curato da Km Service Srl, servizio di ristorazione sammarinese che garantirà piatti raffinati, un’atmosfera impeccabile con porcellane, calici di vetro e tovagliato in fiandra. L’intero incasso, tolti i costi, sarà devoluto all’associazione promotrice.

Per prenotare: +39 366 845 1363

Quota: 60 euro a persona

Luogo: Kursaal – San Marino

Ora: 21:30

Un menu stellato per una causa speciale

La cena prevede:

Antipasti : fiori di zucca ripieni con ricotta di bufala; gamberi rossi di Mazara del Vallo su crema di spinacino; asparagi marinati con uovo pochè e croccante di piada; cestino di pane fatto in casa.

Primo : raviolone di burrata con vellutata di piselli freschi, bruciatini di guanciale e tartare di branzino.

Secondo : lingotto di manzo con granella di pistacchio, chips di patata viola e maionese di fave verdi.

Dessert : mousse alla nocciola con biscuit al cioccolato e una cialda di cannolo siciliano alla ricotta.

Vini: selezione Brize Rosé, Brugneto Riserva e Greta Brut.

Il menu è disponibile anche in versione senza glutine e può essere adattato a eventuali intolleranze alimentari, previa comunicazione al momento della prenotazione.

Non solo cena: asta di beneficenza con Federico Palmaroli

Durante la serata sarà battuta un’asta di beneficenza condotta da Federico Palmaroli, noto per il progetto satirico “Le più belle frasi di Osho”. Un’occasione per donare e ricevere, nel segno della solidarietà concreta.

Una sfida che coinvolge tutto il Paese

La cena si inserisce all’interno di una tre giorni di eventi patrocinati dalle Segreterie di Stato di San Marino, con il supporto di realtà sanitarie di rilievo come il Meyer di Firenze e il Policlinico Gemelli di Roma. Il programma prevede anche un triangolare di calcio tra le nazionali parlamentari (Italia, San Marino e Sindaci) e un convegno scientifico dedicato alle malattie rare.

“Sfida per la Vittoria” rappresenta molto più di un’iniziativa benefica: è la dimostrazione che, anche in un piccolo Stato, si può generare un grande impatto, mettendo insieme istituzioni, cultura, sport, scienza e cittadinanza attiva.