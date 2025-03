San Marino, ultimo appuntamento con le Domeniche in Musica: il genio di Glenn Gould protagonista all’Auditorium dell’Istituto Musicale

Domenica 30 marzo 2024 alle ore 17:30, l’Auditorium dell’Istituto Musicale Sammarinese (IMS), situato in via N. Bonaparte 4 a San Marino Città, ospiterà l’ultimo evento della rassegna Domeniche in Musica. L’iniziativa, organizzata dall’IMS e curata dal Prof. Michele Selva, si concluderà con un incontro dedicato al leggendario pianista canadese Glenn Gould, una delle figure più rivoluzionarie della musica del Novecento.

Dopo il successo della monografia su John Coltrane, questa edizione prosegue sulla linea dello sconfinamento tra generi musicali, sottolineando l’importanza del dialogo tra tradizione e innovazione.

Un viaggio nel mondo di Glenn Gould

Glenn Gould è noto non solo per la sua tecnica straordinaria e la sua interpretazione unica di Bach, ma anche per il suo rapporto innovativo con la tecnologia e la registrazione musicale. La sua personalità eccentrica, il ritiro dalle scene concertistiche e il suo amore per la solitudine e la natura lo hanno reso un’icona della musica classica.

L’evento offrirà un’esperienza immersiva con ascolti, video, letture e performance dal vivo a cura degli allievi delle classi di pianoforte dell’IMS, permettendo al pubblico di entrare nel mondo sonoro e filosofico di Gould.

Degustazione finale e informazioni pratiche

Come da tradizione, al termine della serata i partecipanti potranno godere di una piccola degustazione enologica, realizzata in collaborazione con Enoteca Valentini, per un momento conviviale tra musica e sapori.

Dove: Auditorium IMS, via N. Bonaparte 4, San Marino

Quando: Domenica 30 marzo 2024, ore 17:30

Ingresso: € 5

Info e prenotazioni: Tel. 0549-883104 | www.ims.sm | info@ims.sm

L’evento è realizzato con il patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e della Giunta di Castello della Città di San Marino. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica e per chi desidera scoprire il genio di Glenn Gould attraverso un’esperienza coinvolgente e interattiva.