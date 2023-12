San Marino. Ultim’ora. Il 23enne coinvolto nell’incidente di questa mattina è al Bufalini in prognosi riservata

L’incidente è avvenuto intorno alle 8:00 nei pressi del Comando della Polizia Civile di Murata, dove il giovane un sammarinese di 23 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio veicolo, urtando contro il muro di una casa.

Nonostante fosse cosciente al momento del soccorso, le condizioni del giovane erano tali da richiedere l’immediato trasporto all’ospedale di stato. In seguito, è stato trasferito all’ospedale Bufalini, dove attualmente si trova in prognosi riservata. La rapidità e l’efficienza dei soccorsi sono state fondamentali per garantire le immediate cure necessarie.

Le autorità di San Marino sono ora impegnate nelle indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. La zona dell’incidente è stata opportunamente messa in sicurezza, sia per consentire un’accurata indagine sulle cause dell’evento sia per prevenire ulteriori inconvenienti.